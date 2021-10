Po hladině plují travnaté ostrůvky, jabloneckou přehradu zbavují sinic

„Jde o třetí prvek z celé řady opatření proti sinicím na kaskádě mšenské přehrady. Tím prvním bylo odkanalizování okolí všech tří přehrad, druhým opatřením jsou plovoucí pontony s ultrazvukovou technologií na ploše první přehrady,“ doplnil náměstek jabloneckého primátora pro rozvoj města Petr Roubíček. Letos za celý souhrn opatření k likvidaci sinic ve vodní nádrži zaplatilo město 820 tisíc korun.

Zelené ostrovy použila liberecká společnost Photon Water k čištění vody poprvé v Česku právě v jablonecké nádrži. Se společností spolupracuje jablonecký magistrát od roku 2019. Tehdy Jablonec poprvé využil plošin s ultrazvukovým zařízením na likvidaci řas a sinic.

„Plovoucí ostrovy jsou vlastně kořenovými čistírnami vody, které mají hned několik funkcí,“ řekl Petr Kvapil, ředitel Photon Water. „Jednak ostrovy svým kořenovým systémem z vody odčerpávají živiny a vodní sloupec mírně zastiňují, čímž zužují prostor pro rozvoj sinic a řas. Zároveň kořeny vegetačních ostrovů poskytují úkryt a podmínky pro rozvoj zooplanktonu a dalších organizmů konkurujících sinicím a řasám.“

Zelené ostrovy, na nichž je třeba jednou do roka posekat vegetaci, budou nyní na hladině druhé přehrady blízko hráze mezi první a druhou nádrží.

Obraz šachovnice

„Uspořádané jsou do šachovnice, aby pokryly co největší vodní plochu. Čtyři desítky ostrůvků tak pokryjí zhruba 600 metrů čtverečných,“ popisuje Kvapil. Zelené ostrovy čistily vodu v Česku poprvé na jablonecké přehradě, další se během letošního léta objevily v Praze, a to na Vltavě v Dock maríně A.

Zavedení zelených kořenových čističek na mšenskou přehradní nádrž předcházela složitá jednání s Povodím Labe. „S Povodím Labe jsme uzavřeli smlouvu zatím na pět let, kdy za každý rok zaplatíme roční pronájem vodní plochy pokryté vegetačními ostrovy 14 tisíc korun,“ dodal Roubíček.

Se sinicemi se Jablonec poprvé potýkal v roce 2008, dočasný zákaz koupání platil v přehradě na konci srpna roku 2018, kdy množství sinic překročilo limity bezpečné pro lidské zdraví.