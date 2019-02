Padesátka není popelnice. Za binec u tratí čekají závodníky tvrdé tresty

Obaly od jídla smí závodníci vyhodit jen ve vyznačených odpadních zónách. Na padesátikilometrové trati jich bude sedm. Jsou u občerstvovacích stanic a v mírných sjezdech, v nichž závodníci často doplňují energii. Každá zóna měří dvě stě metrů.

Když ale obal od tatranky nebo energetické tyčinky přistane na sněhu mimo vyznačené plochy, mohou provinilci tvrdě narazit. Dočkají se třicetiminutové penalizace. „Při hrubém nebo opakovaném porušení těchto pravidel, může být závodník vyloučen,“ upozornil mluvčí závodu Richard Valoušek.

Hříšníka můžou odhalit i diváci

Dodržování zákazu odhazování nepořádku mimo vymezená území budou kontrolovat hlídky a rozhodčí na trase. „Trest může být udělen také zpětně, a to na základě zdokumentovaného důkazu. Například videozáznamu z mobilního telefonu diváka či závodníka s viditelným číslem,“ upozorňují pořadatelé.

Zavedením nového přísného pravidla se organizátoři Jizerské padesátky inspirovali u švédského Vasova běhu. „Vasův běh s tím má dobré zkušenosti. Věříme, že se novým pravidlem i u nás podaří snížit znečištění okolí závodu. Každý rok je podél trati velké množství odpadků od závodníků, co odhazují energetické gely i mimo občerstvovací stanice,“ přiblížil předseda Ski klubu Jizerská padesátka Martin Koucký.

Na zaneřáděné okolí tratě upozorňují pravidelně na sociálních sítích běžkaři, kterým není lhostejná příroda Jizerských hor: „Opravdu nechápu, proč se nemalé množství účastníků musí chovat jako prasata! Přál bych Vám vidět jak vypadají některá místa poté, co jste jimi projeli. Desítky poházených obalů od těch podpůrných s....k,“ rozčiloval se například loni na Facebooku Martin Vrba.

„Jednoznačně největší spoušť byla na Rozmezí. To si to nemůžete prostě někam strčit a musíte to vyhazovat po lesích?!!!“ oslovoval Vrba lhostejné závodníky.

„Chceme, aby lyžaři přemýšleli nad tím, kde co vyhazují. Jedou chráněnou krajinnou oblastí a máme zájem na tom, abychom Jizerky zachovali čisté,“ poznamenal mluvčí závodu Valoušek.

Úklid trvá do jara

Pořadatelé uklízí nepořádek v okolí odpadních zón a na trati průběžně. K velkému úklidu přistoupí v neděli, k dalšímu týden po skončení akce. Odpadky sbírají i na jaře. A své zástupce vysílají také na tradiční akci Ukliďme Jizerky. Část nepořádku totiž během závodu zatlačí do spodních vrstev sněhu rolba nebo zkrátka zapadne sněhem.

Horami se během Jizerské padesátky proženou tisíce běžců. Jen do hlavního závodu jich nastoupí 4800. Odpad, který po nich zůstane podél trati, plní rozměrné pytle.

„Myslím, že nejde o nadměrnou přísnost. Ač se pořadatelé snaží trať čistit, stejně nevysbírají všechno. Pokud závodník vyhodí tubu od gelu pět metrů od stopy, pořadatelé ji ani nenajdou. Objeví se až na jaře,“ řekl Jiří Hušek, regionální ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny.

„Trať by se také neměla upravovat před tím, než se odpadky prokazatelně vysbírají, jinak je rolba rozjezdí. Odpadky z Jizerské padesátky jsou dobře identifikovatelné,“ doplnil Jiří Hušek.