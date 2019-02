Konečně pravá Padesátka mezi dvoumetrovými závějemi, hřeje pořadatele

Přestože mají pořadatelé legendárního závodu plno práce s přípravou akce i odklízením sněhu, předseda Ski klubu Jizerská padesátka Martin Koucký si nestěžuje. „Po těch slabých zimách bychom se rouhali,“ říká.

Přípravy vrcholí. Na čem teď pracujete?

Na tom, abychom bezvadně připravili trať, stejně jako vše pro závodníky. Postavili stany, dovezli všechen materiál. Hlavně ve spolupráci s Krajskou správou silnic odklízíme Bedřichov, aby cesty k němu byly bez problémů průjezdné a lidé s povolenkami vjezdu mohli zaparkovat.

Oproti minulým letům je letos nadbytek sněhu. Není to pro vás naopak komplikace?

Sněhu je letos opravdu hodně. Příprava tratí a zázemí tím byla těžší. Ale nemůžeme se rouhat. Konečně je tu po dlouhých letech opravdu dost sněhu. Za posledních pětadvacet let je to určitě jedna z největších sněhových nadílek. Myslím, že od doby, co pořádáme tento závod, napadlo takové množství sněhu tak dvakrát.

Kolik sněhu leží ve stopě?

V Bedřichově je metr dvacet až metr a půl. Na hřebenech je ke dvěma metrům.

Kvůli sněhu byla magistrála plná popadaných větví nebo stromů. Ztěžovalo vám to přípravu závodu? A hrozí ještě padání větví?

Komplikace to přineslo. Tam, kde byly popadané špičky stromů, jsme trať ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Jizerská vyčistili. Teď už padání větví nehrozí, protože sníh už většinou ze stromů opadal.

Dá se už teď říci, že závodu kvůli většímu množství sněhu prospělo posunutí na únorový termín?

To určitě. Řekla nám to analýza, kterou jsme nechali vypracovat od Českého hydrometeorologického ústavu. Pravděpodobnost četnějšího sněžení je v únoru větší. Myslím ale, že největší posun je v tom, že lidé mají čas se připravit na závod skutečně na sněhu. Když byl v lednu, mohli lyžovat třeba jen týden nebo čtrnáct dní předem. Pro závodníky to pak bylo dost těžké. Je to dobré i pro obec Bedřichov, protože lidé jezdí trénovat, parkují a platí parkovné. Zájem pozorujeme podle výše vybraného parkovného. Když je po Padesátce, návštěvnost parkovišť klesá.

Provozovatelé penzionů měli naopak raději lednový termín. Teď v únoru, když začaly jarní prázdniny, se mnohým nechce závodníky ubytovávat na pouhý den nebo na dva dny. Setkáváte se s tím?

To ano. Část podnikatelů opravdu ubytuje lidi, kteří mají dlouhodobější pobyty. Třeba na týden. Druhá část zase přistoupila k tomu, že dost dramaticky zvedli ceny. Závodníkům za den nebo dva dny účtují cenu jako za pět nebo šest dní. Je to ale myslím otázka trhu a rozhodnutí každého ubytovatele. V tomto nikoho neovlivníme.

Kde si lidé mohou o víkendu zalyžovat, aby se nepletli závodníkům ve stopě?

Je upravený Vysoký hřeben od Weberovy chaty k Hašlerově chatě. Je to okruh 8 a 16 kilometrů. Bude připravena Hrabětická louka. Na Smědavě budou moci běžkaři využít trasy směrem k Tišině a směrem k Novému Městu pod Smrkem. Na Jizerce mohou využít trasy kolem rozhledny Štěpánka a z Polubného na Jizerku a zpátky. Jen prosím, ať lidé využívají kyvadlovou, a ne osobní dopravu.

Když budou chtít diváci fandit podél trati, kudy se tam dostanou? Po stopách asi ne, že?

To určitě ne, i když to zakazovat přímo nemůžeme. Spíš apelujeme na lidskou slušnost, aby se závodníkům nemotali a zbytečně nezapříčinili pády a nějaké zranění. Závod je samozřejmě možné pozorovat z Jizerky, ze Smědavy, pěkné místo je i na Nové Louce. Lidé se jezdí dívat třeba z Rozmezí.

Co bývá při přípravě závodu vaše největší noční můra?

Vždycky mě trochu děsí doprava, protože to je problém Bedřichova v celé zimní sezoně. Roste nejen obliba Padesátky. Ale zájem o běžecké lyžování je obecně velký, lidí jezdí hodně. Je to i tím, že trasy v Jizerských horách patří ke špičce v úpravě v České republice. A někdy to hlavně kvůli neukázněným řidičům bývá dramatické. Ale policie nám to pomůže zvládnout.

Je něco, co byste chtěl ještě dodat?

V poslední době pozoruji, že přibývá agresivity lidí. Vidím, jak zaparkují, pak se ženou na běžky a tam jsou schopní se píchat hůlkami a poprat se. Nějak se vytrácí slušnost. Přitom je to jen sport. Přál bych si, aby si to v Jizerkách užili, byli v pohodě, usmívali se na sebe a měli k sobě vzájemný respekt. Znáte to, když nejde o život...



