Boxerský šampion Konečný se chystá na Jizerskou padesátku

V českém boxu patří k legendám. Ve vitríně má dvě bronzové medaile z mistrovství světa „amatérů“ a před sedmi lety se jako první tuzemský boxer stal profesionálním mistrem světa. Kariéru ukončil v roce 2013, ale v prosinci minulého roku se jednorázově do ringu vrátil a při akci XFN v pražské O2 aréně znovu zvítězil.

Teď působí jako radní v Ústí nad Labem a trenér boxu. Pořád se udržuje v kondici a pomáhá mu v tom i účast na tradičním lyžařském závodu v Jizerských horách. „Běhám na běžkách rád - spojím tím jak pobyt v přírodě, tak i trénink. Bohužel se k tomu dostanu jen opravdu párkrát za rok. V okolí Ústí nad Labem nejsou úplně ideální podmínky a když už někam vyjedu, je to časově náročnější,“ přiznává Lukáš Konečný.

Do Bedřichova dorazí společně s manželkou, se kterou už během zimy vyjel do stopy třikrát. „Do závodu ještě nějaký běžkařský výlet stihneme. Hodí se nám tento únorový termín. Dříve, když to bylo v lednu hned po Novém roce, stáli jsme na běžkách prvně až přímo na Jizerské 50. Teď je alespoň trochu čas lehce potrénovat,“ říká boxer.

Fabiana Bytyqi

Kromě manželky přiveze Lukáš Konečný o příštím víkendu na sever Čech i svou svěřenkyni Fabianu Bytyqi, nejlepší českou boxerku, která má na kontě i titul světové šampionky. Ta v rámci Jizerské 50 poběží nejkratší závod na desetikilometrové trati.

„V létě hodně běháme a v zimě, když jsou podmínky, to nahrazujeme běžkami. Pro kondiční přípravu je běh super, ale běžky jsou pro boxery možná ještě o dalších padesát procent vhodnější, díky zapojení rukou. Budu po ní chtít dobrý výkon, ale ona má chudák ještě horší techniku než já, takže i pro ni to bude víceméně o práci paží,“ směje se Konečný, jemuž se v ringu přezdívalo „Chirurg“.

Boxer Lukáš Konečný v duelu s Matúšem Babiakem v pražské O2 areně.

Pro čtyřicetiletého boxera to nebude první účast na Jizerské 50. „Když se zamyslím, tak jsem byl asi dvakrát na padesátikilometrové trati a naposledy jsem jel třicítku volně,“ vzpomíná si.

Vloni zdolal třicítku v čase 2:23:09 hodiny a skončil na 383. místě. „Na běžkách stojím pětkrát do roka, takže je to většinou trápení a odjedu to jen díky rukám. Jde mi spíše o dobrý pocit z výkonu. Sleduji pak ale svůj výkon v pořadí a můj cíl je být někde kolem první třetiny pořadí,“ říká boxer a politik.