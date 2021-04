Papírové náměstí nebude pro ostudu, novou tvář mu vtiskne vítěz soutěže

Místo leží v samém centru města, ale z valné části připomíná spíš vybydlenou čtvrť na konci války než dolní centrum, kterým by se mohl Liberec chlubit.

Velké problémy při snahách něco s Papírovým náměstím a přilehlým okolím udělat, brzdila řadu let otázka vlastnictví. Pozemky na „Papíráku“ a v jeho těsném okolí jsou totiž rozdrobeny mezi několik desítek soukromých vlastníků. Teprve teď se městu podařilo získat v zanedbaném prostoru největší podíl.

Může za to směna, kdy se Liberec zbavil svých pozemků za sídlištěm Kunratická a dostal za ně ty, které za Papírovém náměstí mezi Lucemburskou a Širokou ulicí vlastnila firma Syner. Liberci teď v dolním centru patří zhruba deset tisíc metrů čtverečních.

„Definitivním převzetím pozemků a nemovitostí na Papírovém náměstí se nám otevírá konečně prostor začít pracovat s tímto cenným místem v centru. Chceme schválit zadávací podmínky pro územní studii a zhruba v červnu vyhlásíme velkou architektonickou soutěž. Ta nastíní, jak by mělo Papírové náměstí do budoucna vypadat. Předpokládám, že soutěž vyhodnotíme do konce roku,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Do soutěže se mohou přihlásit i architektonické kanceláře ze zahraničí, formu ještě bude schvalovat Česká komora architektů. Do návrhů chce město zapojit i ostatní soukromé vlastníky pozemků a nemovitostí v dolním centru kolem Papírového náměstí a své návrhy může předložit i veřejnost.

Obnovy by se tak měly dočkat zpustlé zahradní terasy, které jsou v severním svahu nad Papírovým náměstím, kancelář architektury města by také ráda částečně odkryla koryto původního mlýnského náhonu, o kterém dnes už skoro nikdo neví, a nechala odstranit staré garáže ve vlastnictví města.

Hlavním cílem radnice ale je, aby na teď volném a značně zanedbaném prostranství vzniklo zhruba 140 bytů.

Právě po bydlení je v Liberci neustále velká poptávka. Zastavěním proluky na Papírovém náměstí navíc pomůže oživit dolní centrum Liberce.



„Jen doufám, že to budou byty cenově dostupné a nebudou to jen nevzhledné krabice podobné těm, které rostou vedle Na Rybníčku,“ okomentovala záměr radnice jedna z Liberečanek Martina Opletalová.

Architekti musí ctít rozdělení pozemků

Podobné obavy už se objevily od obyvatel i na Facebooku města. Právě tomu by ale měla zabránit architektonická soutěž, ze které město vybere ten nejkvalitnější návrh. Ctít by se přitom měla původní historická parcelace místa.

Ještě než se ale nějaké domy na pozemcích města u Papírového náměstí budou stavět, využije se parcela v Lucemburské ulici pod výjezdem z takzvané Myší díry jako provizorní parkoviště. Konkrétně jde o volnou asfaltovou plochu v Lucemburské ulici, která je dnes za plechovým plotem. Technické služby teď místo vyčistí od náletových dřevin.

„Zhruba čtyřicet parkovacích míst tam vznikne nejpozději do léta,“ upřesnil primátor Zámečník. Až bude jasná představa, jaké domy se v Lucemburské ulici budou stavět, parkoviště zanikne.