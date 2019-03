ODS chce do vedení Liberce, radní Židek míní být náměstkem

Židek proto svolal na čtvrteční večer koaliční jednání. Na něm chtěl přehodnotit počet uvolněných radních. Tedy aby placenou pozici radního, případně náměstka, dostala i ODS, konkrétně přímo on sám. Před blížícími se krajskými volbami by to pro ODS mělo zásadní význam.

„Asi nečekáte, že budeme komentovat věc, kterou jsme si dopředu neprojednali se svými partnery. Ale neříkám, že by se mi navýšení počtu uvolněných radních nelíbilo,“ řekl Židek, který se na začátku týdne stal novým předsedou Oblastního sdružení ODS.

Na radnici žádný svěřený resort nemá, přesto se účastní prakticky všech jednání, u kterých v minulosti byli vždy jen náměstci nebo primátor.

Podle ANO není reputace ODS v Liberci nejlepší

Případné rozšíření počtu placených funkcí ve vedení města z pěti na šest nechtěli zbylí koaliční partneři příliš komentovat.

„Po volbách se tu vytvořilo nějaké schéma. Kdyby se složení uvolněných radních a náměstků mělo měnit, tak to není jen tak. Bylo by to na rozhodnutí zastupitelských klubů a také místních organizací koaličních stran. Ty by se k tomu musely vyjádřit. V tuhle chvíli není nikdo z nás oprávněn říct, jak se k tomu staví. My tu reprezentujeme místní organizace a musíme respektovat jejich stanoviska,“ uvedl statutární náměstek primátora a lídr ANO Jiří Němeček.

Právě ANO se po volbách dlouho stavělo proti společné trojkoalici s ODS s odůvodněním, že její reputace není pro řadu lidí v Liberci právě ta nejlepší.

„Před tím jednáním z nás asi těžko dostanete nějakou odpověď. Dejte nám prostor, ať si to vyřešíme, pak vám to rádi sdělíme,“ zmínil náměstek primátora pro školství, kulturu a sociální věci Ivan Langr (SLK).

O moc sdílnější nebyl ani primátor Jaroslav Zámečník (SLK). „Za starosty mohu říct, že jsme s fungováním koalice spokojeni. Pokud bych něco měnil, tak by to byl slib snižování daně z nemovitosti. V koaličním prohlášení máme, že ji chceme snížit, ale ekonomická situace Liberce je taková, že je teď skoro nemožné, aby daň byla nižší. Takže pokud bychom měli o něčem jednat na koaliční schůzce, tak za mě o tomto,“ zmínil primátor.

Po dotazech novinářů Židek plánované koaliční jednání, které mělo být ve čtvrtek večer, zrušil.