Bedřich Smetana ožije v Liberci, filmaři zaberou divadlo i parkovací místa

„Z důvodu natáčení filmu Smetana z produkce České televize dojde k dopravním omezením ve dnech 7. až 10. února,“ sdělil Jan Král z tiskového oddělení města.

Konkrétně nebude možné zaparkovat na náměstí Dr. E. Beneše před Divadlem F. X. Šaldy a před budovou pošty, a to v pátek a v sobotu. Už ode dneška jsou zabrána parkovací místa v části ulic Komenského a Tyršova.

Od čtvrtka se navíc do Tyršovy ulice dočasně přemístí šest rezidentních parkovacích míst z Komenského ulice. „Veškerá dopravní omezení budou ve městě zřetelně označena,“ ujišťuje Král.

Film pracovně nazvaný Neslyším ničeho si dal za úkol zmapovat život a tvorbu jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů Bedřicha Smetany. Od jeho narození totiž uplyne 2. března 200 let. Snímek připomene i další kulaté výročí skladatele, 12. května to bude 140 let od jeho úmrtí.

Nejdřív Zátopek, teď Smetana

Film by se měl kromě minulosti odehrávat i v současnosti. Role Bedřicha Smetany se ujal Václav Neužil, držitel Českého lva za postavu Emila Zátopka.

„Chceme život Smetany přiblížit mladé generaci, proto jsme do hlavních rolí obsadili zpěvačku Martinu Pártlovou a youtubera Radyho,“ naznačil před časem producent Lukáš Blažek.

Liberecké divadlo patří mezi oblíbené lokace českých i zahraničních štábů. Natáčel se tu například snímek 3 sezóny v pekle. Dalším oblíbeným místem tvůrců je hlavní nádraží nebo stanice v Janově Dole, kde se natáčel například film Tenkrát v ráji.

Filmaři točili v Liberci také o horolezci Joskovi Smítkovi z Turnova, kterého popravili nacisti (11. 12. 2015):