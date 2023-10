Chci jen být. Teď a tady. Nic víc. To mě vzrušuje, říká herec Václav Neužil

Jelikož právě natáčíte nový film, vypadáte trochu jinak než obvykle. Řada herců kvůli fyzické proměně raději stráví hodiny v maskérně, ale vy jste ochoten se fyzicky opravdu měnit, když to role vyžaduje, že?

Máte pravdu. Už jsem to několikrát udělal, považuju to za automatickou součást našeho povolání. Ale je taky fakt, že u nás tolik příležitostí ke změně jako herci nedostáváme. Já zkrátka některé postavy vidím jinak, než jak vypadám já v civilu. Myslím, že to tak vnímají i ostatní kolegové, baví se tím, že se můžou změnit.

Perfekcionismus a připravenost jsou fajn, ale díky nim touží člověk všechno a všechny ovládat, a to je to, co se mi hnusí.