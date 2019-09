Liberecký kraj získal pozemky na letišti, vrtulníky přistanou i za tmy

Náhradou kraj radnici nabídl pozemky pod zahrádkářskou kolonií v liberecké čtvrti Františkov. Podle opozice je ale problém v tom, že zatímco pozemek města na letišti je veliký skoro 4 tisíce metrů čtverečních a jeho cena je 1,8 milionů korun, tak pozemek pod zahrádkami má výměru necelých tisíc metrů čtverečních, a jeho hodnota je o milion nižší.

„Ta směna by měla být aspoň trochu vyvážená. Pozemky na letišti jsou strategické. Takže i pozemek, který město v rámci směny dostane, by měl být aspoň trochu pro město výhodný. Ale co s pozemky pod zahrádkami? Co je na nich pro město prospěšného? Měli bychom usilovat alespoň o pozemek, který můžeme nějak využít pro rozvoj města,“ poukazuje zastupitel Josef Šedlbauer (ZpL).

Jiným zastupitelům zase vadil cenový rozdíl mezi směněnými pozemky. „Něco jiného by bylo, kdyby kraj na tom byl finančně špatně a Liberec dobře. Ale ono to je přesně naopak. Nechováme se jako řádní hospodáři,“ řekl Jan Korytář (ZpL). Ten navrhl, aby kraj milionový rozdíl v ceně Liberci doplatil. Pro návrh ale zvedlo ruku jen osm zastupitelů.

Podle vedení města je v tomto případě důležitý veřejný zájem. „Postupovali bychom stejně, i kdyby nešlo o Liberecký kraj. Heliport je důležitý pro záchranu lidských životů. Nepřistupujeme k tomu jako ke komerční záležitosti, je to bohulibá činnost. Ten rozdíl milionu korun je ku prospěchu věci,“ obhajoval náměstek primátora Jiří Němeček (ANO).

Opozici ale nepřesvědčil. „Nám nejde o to vydělat na bohulibé činnosti. Na tomhle vydělá kraj. Ten rozdíl jednoho milionu korun tu je, to nejde zastřít. A ten milion kraj ušetří a Liberec z toho nic nemá,“ dodal Korytář. Směna pozemků nakonec prošla jen těsně. Nepodpořila ji ani část koalice.