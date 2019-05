Vrtulníky budou zachraňovat životy i v noci, liberecké letiště začne svítit

V nočním režimu funguje v Česku rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví jen pět základen. V Praze, Ostravě, Plzni, Brně a Bechyni. Služba na libereckém letišti proto začíná posádce kolem sedmé ráno a končí se soumrakem. I přesto, že by pacienty do liberecké nemocnice byla schopná přepravit i v noci.

„Krajská nemocnice v Liberci disponuje certifikovaným heliportem pro provoz v noci, tudíž jsme schopni transportovat tam pacienty i v tyto hodiny. Ale problém je, že po předání pacienta v nemocnici se vrtulník na základnu letecké záchranné služby v Ostašově nemůže vrátit. Není tam žádná přistávací plocha s plnohodnotným nočním provozem,“ uvedl Daniel Tuček, předseda představenstva společnosti DSA, která leteckou službu pro Liberecký kraj provozuje.

Vrtulník nemůže na heliportu přenocovat

Zůstat s vrtulníkem přes noc na osvětleném heliportu v liberecké nemocnici nejde. Prostor musí zůstat volný pro případy, kdyby tam pacienta transportovala letecká záchranná služba s povoleným nočním létáním.

„Samozřejmě se někdy stane, že vrtulník s naší posádkou letí pro pacienta před koncem služby, a když s ním přiletí do Liberce, už je tma. Takže pak musí letět na přistání buď do Prahy nebo do Hradce Králové. Bohužel nás už kvůli tomu řeší Úřad pro civilní letectví, který začal některé ty noční lety přezkoumávat. Proto je nutné tu situaci urychleně řešit,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

O přistávání za tmy v Ostašově se přitom mluví už roky. Až teď to ale vypadá na zdárný konec. Liberecký kraj využil hospodářského přebytku z loňského roku. „Vyčlenili jsme z něj pět milionů korun. Za tuto částku se udělají takové úpravy, které budou splňovat podmínky Úřadu pro civilní letectví,“ řekla náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

„V současné době připravujeme projekt veškerých úprav. Kraj také jedná o pronájmu vhodných ploch na letišti s městem Liberec, který je vlastníkem těch pozemků. Doufáme, že to bude co nejdříve,“ sdělil mluvčí záchranné služby Libereckého kraje Michal Georgiev.

Odpoledne se navíc stává nejvíce případů

Na létání za horších světelných podmínek jsou přitom piloti i záchranáři zvyklí. „Leteckou záchrannou službu provozujeme od roku 1993. V zimě je tma už ve čtyři odpoledne, takže létáme často v nočních podmínkách. Odpoledne se navíc stává nejvíce případů, když se lidé vracejí z práce,“ zmínil šéf DSA Tuček.

S leteckou záchrannou službou létá v Libereckém kraji osm záchranářů a deset lékařů. Piloti jsou zaměstnanci DSA. Za rok mají v průměru 550 až 600 vzletů. Vrtulník se používá všude tam, kde jde o čas.

„Třeba když se pacient musí ze vzdálenějších míst dostat co nejrychleji do specializovaných center krajské nemocnice. Na traumacentrum, koronární jednotku nebo iktovou jednotku při mozkové příhodě. Převážejí se ale také těžce popálení pacienti na pražské Vinohrady nebo děti na specializovaná traumacentra,“ uvedl Georgiev.

Za držení pohotovosti inkasuje firma DSA 115 tisíc korun, za jednu letovou hodinu pak sedmnáct tisíc korun.