Lanovku na Ještěd bude vlastnit Liberec, odkoupí ji od Českých drah za 35 milionů

České dráhy lanovku dále provozovat nechtějí, výsledná cena za odkup pozemků a zbylého nemovitého a movitého majetku lanové dráhy vzešla z revizního posudku.

„Cena stanovená v revizním posudku byla v určitém intervalu od do. Takže jsme se dohodli, že půjdeme takzvanou střední cenou,“ řekl primátor města Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Podle člena představenstva Českých drah Jiřího Ješety se cena podle revizního posudku pohybovala v rozmezí 32 až 38 milionů korun. S cenou 34,976 milionu korun souhlasili jak radní města, tak představenstva dopravce. „Nyní se musí dopracovat návrh smlouvy,“ uvedl Ješeta.

Podle náměstka primátora Petra Židka (ODS) je potřeba najít konsensus na postupu prodeje. „Naší snahou je dohoda na splátkovém kalendáři, abychom nezatížili rozpočet města jednorázovou platbou,“ dodal.

Zámečník předpokládá, že zastupitelstvo Liberce se bude nákupem lanovky zabývat na konci dubna. Ješeta očekává, že představenstvo Českých drah dostane ke schválení kupní smlouvu 2. dubna a dozorčí rada o tři týdny později.

Vybírá se nová podoba lanovky

Do konce dubna by mělo být také jasné, jakou variantu obnovy Liberec zvolí. Město vybírá ze tři variant. V jedné počítá se zachováním kyvadlového provozu dvou kabin, kdy každá pojme 50 nebo 70 lidí. Druhou možností je oběžný systém se 12 či 17 kabinami, kdy každá bude mít kapacitu deset lidí. V třetí nazývané tramvaj by byla jedna kabina zavěšená na dvou lanech pro 80 nebo 100 lidí.

Město zatím ani nerozhodlo, zda lanovku zachová v nynější trase nebo ji prodlouží ke konečné tramvaji v Horním Hanychově. Odhadované náklady na vybudování lanovky pro současnou trasu jsou u jednotlivých variant mezi 290 až 420 miliony bez daně, u prodloužené od 330 do 500 milionů. Podle studie proveditelnosti by nejlevnější bylo vybudovat oběžný systém, nejdražší by byl kyvadlový, který je ale pro ještědskou lanovku tradiční.