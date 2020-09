Bylo by hezké, kdyby lidé nemuseli chodit na úřady, říká krajský lídr Pirátů

Na kraji by Piráti mimo jiné rádi konečně dotáhli do cíle rychlejší vlakové spojení mezi Libercem a Prahou, co nejvíce styků občanů s úřady řešili na dálku elektronicky, za pomoci stipendií se snažili udržet v regionu lékaře anebo by šetřili rozpočet díky sdruženým nákupům komodit.



Kandidátem Pirátů na hejtmana je Zbyněk Miklík, turnovský radní a specialista a školitel v oblasti veřejných zakázek.

Jde-li někdo do politiky, měla by být jeho pohonem i snaha něco změnit. Co je tedy podle vás na současném řízení kraje špatně a co na něm chcete vylepšit?

Spíše jde o jakési pokračování, protože Piráti už fungují například na radnicích v Jablonci, Turnově nebo České Lípě, odkud máme i poslance a kandidáta do Senátu. Témata tady jsou podobná těm, která chceme prosadit i v krajském měřítku. Stále ve špatném stavu jsou krajské silnice, a to zejména na Jablonecku, kde jich zhruba 650 kilometrů je v havarijním stavu. Je potřeba dotáhnout do konce modernizaci Krajské nemocnice v Liberci a nezapomenout při tom na rozvoj nemocnic ostatních. No a doslova tragédií je pomalé železniční spojení mezi Libercem a Prahou.

To je takový dlouholetý a před volbami vždy oprášený evergreen. Kolem dvou a půl hodiny trvající jízda do hlavního města je ve 21. století strašná realita, ale opravdu se s tím po těch všech studiích, plánech, prohlášeních dá hnout? V programu tento bod akcentují snad všichni vaši konkurenti...

Dá. Víte, Správa železnic vyhodnotila tento úsek jako neefektivní, ale mou představou je, aby si sám kraj zadal studii efektivnosti a tu prosadil na vládě. Lobboval s ní na Správě železnic a na ministerstvu dopravy. Byl aktivnější. Doposud se o tom spíše jen mluví. Říká se, že je to potřeba, ale dokud se to nezačne aktivně prosazovat, budeme stále po D10 jezdit autem. Navíc studie Správy železnic má docela hodně chyb. Pracuje s počty cestujících při současném stavu, což je ale přeci špatně. Chybí tu výhled do budoucna, nemůžeme počítat s tím, co je teď. Vždyť chceme, aby tím vlakem mezi Libercem a Prahou cestovalo více lidí než doposud. A co se týče železnice, tak mi ještě vadí způsob výběrů dopravců na ní.

Buďte konkrétnější.

Kraj má jediný požadavek na kvalitu vozů a tím je nízkopodlažnost. To je sice nutné, ale málo. Vlaky musí být především komfortní, pohodlné pro cestující, musí v nich být wifi, klimatizace, zásuvka na notebook. Cestujícího příliš nezajímá, kolik to stálo, ale pokud zvažuje, zda pojede vlakem, nebo autem, tak pro něj musí být lepší tím vlakem jet. Nesmí to být nějaká příšerná varianta, kterou využije jen z nouze, třeba když má auto v servisu. Musí jít o výhodný druh dopravy. To se teď nestalo třeba u nového dopravce Arrivy, kde sice byla bezbariérovost, ale kvalita služeb byla problémová.

Pojďme k dalšímu odvětví, ke zdravotnictví. Vy jste ve vaší straně jeho krajským garantem. Co tady chcete prosadit, změnit?

Na úvod je třeba říci, že nevidím téměř nic, co by současná krajská vláda dělala v tomto směru špatně. Prosazování modernizace krajské nemocnice a vznik Centra urgentní medicíny je samozřejmě dobře. Souhlasíme s tím a podporujeme to. Ale je třeba neustále připomínat, že se kromě Liberce nesmí dostat do pozadí ostatní nemocnice v regionu. I ty musíme rozvíjet a financovat. Aby vše nešlo jen do Liberce, ale zbyly finance i na ostatní.

Velkým problém ve zdravotnictví je i nedostatek praktických lékařů, zejména zubařů. Republiku nedávno obletěly záběry takřka nekonečné fronty na registraci k novému zubaři v Ostravě. Jak tohle chcete řešit v Libereckém kraji, který trápí totožný svízel?

Je pravda, že tento problém je v řadě krajů, nejenom tady. My bychom chtěli udržet studenty a absolventy medicínských oborů u nás v regionu, aby neodcházeli jinam a zůstali tu. Chceme tak činit prostřednictvím stipendií. Aby ti lidé pracovali pro region, pro místní nemocnice.

Klasická, ale zásadní otázka, kde na ta stipendia chcete vzít peníze?

To je vždycky složitá otázka, avšak my chceme nejen investovat, ale i hledat úspory. A to třeba tím, že bychom chtěli prosadit sdružené nákupy kraje. To je věc, která funguje například už v Moravskoslezském kraji nebo v Ostravě. Liberecký kraj už to jednou vyzkoušel při nákupu energií. Jde o to, aby se oslovili všechny organizace a obce v kraji a ty se pak společně připojily k jednomu výběrovému řízení. Posbíráte tak velkou poptávku a ta její síla se pak odrazí v daleko lepších cenách. Dá se to využívat nejenom při nákupu energií, ale třeba i při pořizování výpočetní techniky, kancelářských potřeb, pohonných hmot či datových a hlasových služeb. Dá se tím ušetřit zhruba osm až patnáct procent z ceny. Funguje to, je to odzkoušené. A třeba tady by se pak dalo vzít na ta stipendia.

Zbyněk Miklík Zbyněk Miklík se narodil 17. února 1975 v Boskovicích, studoval v Brně, žil v Praze a nyní již šestým rokem žije v Turnově. Je ženatý, má dvě děti. Členem Pirátské strany je od května 2018. Je také radním Turnova. Pracuje jako specialista a školitel v oblasti veřejných zakázek. Politicky se až do nedávna neangažoval, ale v roce 2012 byl spoluautorem petice proti tzv. odlehčovací komunikaci, která by vedla části Luk, podél atletického stadionu a dále vilovou čtvrtí Turnova.



To už se vlastně volně dostáváme k velkému tématu Pirátů a tím je digitalizace úřadů, státní správy apod. Jak byste tohle téma chtěli aplikovat v kraji?

Kraj na tom není úplně špatně, ale jsou tady rezervy. Vyhovovalo by nám napojení krajského úřadu a krajských agend na Portál občana, což je také vyzkoušená aplikace a funguje úspěšně v řadě měst i krajů po republice. Je to systém propojený s datovými schránkami a díky němu mohou lidé vyřizovat agendu s úřadem z domova, nemusí pro zábor prostranství nebo pro vyřízení dotace vůbec nikam fyzicky chodit. Navíc je to již vyzkoušené a funguje to.

S tou digitalizací souvisí třeba i vaše přání oslovovat napřímo podnikatele u zakázek, na které se dle zákona nemusí vypisovat veřejné výběrové řízení...

Ano. U podlimitních zakázek a zakázek malého rozsahu bychom prostřednictvím e-mailu chtěli jakýmsi „zvacím dopisem“ vyzývat k přihlášení všechny dodavatele, výrobce, podnikatele, kteří dělají v daném oboru, jehož se zakázka týká, a jsou z našeho regionu. Nemuseli by tak obcházet úřední desky, hledat na webu, kde co visí a tak. Oslovovali bychom je my napřímo. Navíc bychom tím chtěli podporovat místní firmy.

Vím, že ve vašem programu jsou i další témata jako například zavedení participativního rozpočtu na úrovni kraje nebo rozklikávací rozpočet, ale přesuňme se teď čistě k politice. Vy už jste nějaké koalice na komunálních úrovních v regionu vytvořili, ne všude to však vyšlo, třeba v Jablonci ne. Zeptám se, jaký vidíte svůj koaliční potenciál a jsou některé strany a hnutí, se kterými nechcete spolupracovat?

S tím Jabloncem narážíte jistě na hnutí ANO. My říkáme, že pokud budeme postaveni před otázku, zda jít do koalice s ANO, tak na ni předem mohu odpovědět, že s ANO ne (smích). To raději budeme čtyři roky v opozici. Doufám však, že to takto nedopadne a my nebudeme muset stát před tímto rozhodnutím. Je však dané, schválili jsme si ho na krajském sněmu, není zde jiný scénář.

Jednoduchá otázka, proč s ANO ne?

Vadí nám osoba Andreje Babiše, jeho minulost kolem Stb a celá řada problémů kolem něj. To je všechno ale veřejně známé a nechci to už moc rozebírat.

Ale v Jablonci se Piráti původně s ANO přeci v koalici spojili, Babiš Nebabiš...

V Jablonci se tak rozhodlo místní sdružení a ta se rozhodují samostatně nezávisle na vyšším vedení. My jim sice mohli radit, ať do toho nejdou, ale bylo to na nich. Dopadlo to tak, jak dopadlo, a ukázalo se, že to není správná cesta. Proto jsme si na krajské úrovni odhlasovali, že do koalice s hnutím ANO nepůjdeme.

Je ještě někdo jiný, s kým to nepřipadá v úvahu?

Je. Komunisté a SPD.

Na kolik mandátů si děláte zálusk? A jsou nějaké resorty, které byste chtěli obsadit?

Naším cílem je být v koalici, i když, jak jsem říkal před chvílí, ne za každou cenu. Ale chceme prosadit náš program a tam vede cesta jen přes koalici. Jestli získáme šest až osm mandátů, tak budeme tak nějak spokojeni. Máme zájem o ekonomiku, investice, rozvoj, dopravu, možná i školství.