Kraj si prosadil parkování za čtvrt miliardy. Teď tápe, kdo ho postaví

„Nyní jednáme se všemi dodavateli o tom, zda jsou schopni dodržet cenu i termín stavby parkovacího domu. Víme, jak složitá je nyní situace na trhu se stavebním materiálem a s jeho dodávkami,“ řekl Zbyněk Miklík, náměstek za resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Do výběrového řízení na stavbu parkovacího domu přišlo sedm nabídek. V prvním kole zvítězila s nejvýhodnější nabídkou firma Syner, která chtěla dům postavit za 162,6 milionů bez daně.

„Na podrobnější dotazy ohledně zakázky, například na zdůvodnění nízké nabídkové ceny a neobjasnění příčin relativně krátké lhůty pro dokončení stavebních prací, už však vítěz nereagoval, a proto byl ve druhém kole vyloučen,“ dodal náměstek.

Z druhého na první místo se tak posunula firma BAK s nabídkou 161,8 milionů bez daně. S firmou BAK se kraj soudí o náhradu škody kvůli havárii, ke které došlo při rekonstrukci. Ze zákona je ale kraj nemohl z výběrového řízení vyloučit, protože podle náměstka se jednalo pouze o jedno pochybení.

Parkovací dům je součástí projektu na celkovou revitalizaci okolí krajského úřadu, na který by měla navázat druhá etapa. Během ní by postupně měla vzniknout na obou stranách Nisy náplavka a úpravou by měl projít i přilehlý parčík. Podle hejtmana je ale její podmínkou právě přesunutí stávajících stání pro auta do parkovacího domu.

Parkovací dům má nabízet celkem 244 stání, z toho bude pro úřad vyčleněno 110 míst, 34 míst bude pronajato a 100 jich bude k dispozici veřejnosti. Nyní je u budovy krajského úřadu 138 parkovacích stání, z toho ani jedno pro veřejnost. „Současná podoba je neudržitelná. Celý projekt vznikl z architektonické soutěže v roce 2017 a jeho cílem je zlepšit kvalitu veřejného prostoru v dolním centru Liberce,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Cena vzrostla na 249 milionů

Rekultivaci okolí úřadu připravuje Liberecký kraj od roku 2015. O dva roky později pak vyhlásil architektonickou soutěž. Oponenti kritizují, že se projekt už několikrát zdražil.

Původně měl stát kolem sedmdesáti milionů, loni krajské zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení na 249 milionů s DPH, část chce pokrýt dotacemi. Jako důvod navýšení kraj uvedl nárůst cen stavebních materiálů, náročnější způsob statického řešení, ale i složitější konstrukce.

Bývalému krajskému a současnému městskému zastupiteli Jaromíru Baxovi se i tak zdá cena přemrštěná. Baxa proti záměru postavit v centru města další parkovací dům vystupoval, už když se projekt schvaloval. Podle něj bude další parkovací dům zvyšovat dopravu v centru města. „Měla by se spíše zkvalitnit veřejná doprava ve městě,“ podotkl Baxa.