Chrastavský Kovák zůstane stát, nový majitel dostane šanci dům zachránit

„Celé rozhodnutí ministerstva lze shrnout do jediné věty: Kdyby nebyl nový majitel, nařídili bychom demolici,“ vysvětluje starosta Chrastavy Michael Canov, podle kterého tak dalo ministerstvo městu zapravdu.

Chrastava se o demolici zanedbaného Kováku, který patřil podnikateli Radimu Urbanovi, snažila několik let. Jenže stavební odbor krajského úřadu pokaždé nařízení o demolici zrušil. A město neuspělo ani s kasační stížností u Nejvyššího soudu České republiky.

Přitom už v roce 2012 sám krajský úřad konstatoval, že stav výplní oken a neomezený přístup ke stavbě ohrožuje životy a zdraví lidí nebo zvířat. I přesto, že to samé tvrdilo i město a jeho stavební odbor, kraj zatím vždy vyhověl námitkám tehdejšího majitele budovy.

„Stavební úřad v Chrastavě ve svém rozhodnutí neprokázal, že celá stavba je v tak závadném stavu, aby se musela celá odstranit. Podle znaleckého posudku objekt není závadný jako celek, jsou závadné pouze některé jeho části,“ uvedla například v roce 2017 tehdejší mluvčí krajského úřadu Markéta Žitná.

Urban však na konci loňského roku bývalou ubytovnu prodal Pavlu Dolejšovi a jeho společnosti Advedo.

„Ministerstvo uvážilo, že v době podpisu kupní smlouvy bylo řízení o odstranění stavby pravomocně skončeno. Společnost Advedo tedy v době podpisu kupní smlouvy mohla mít za to, že odstranění stavby nehrozí a že jí nebude znemožněn její stavební záměr,“ stojí v rozhodnutí.

Společnost by tak měla mít příležitost, aby dobrovolně odstranila závadný stav stavby a zároveň neprodleně provedla práce, které zabezpečí, aby stavba svým technickým stavem neohrožovala zdraví a životy osob nebo zvířat.

Závěr rozhodnutí vítá i krajský úřad. „Jedná se dle našeho názoru konečně o posun v dané kauze, v níž Krajský úřad Libereckého kraje setrvale rozhodoval tak, že nejsou dány zákonné důvody pro odstranění celé stavby a že jde záležitost řešit jinými prostředky stavebního zákona,“ uvedl mluvčí kraje Filip Trdla.

Stav je na rekonstrukci ideální, míní nový majitel

Podle starosty je tak nyní osud Kováku pouze v rukou nového majitele. Ten zde plánuje až čtyři desítky bytů. Dům si vybral proto, že byl zrovna k mání a nachází se na strategickém místě.

„Stav je na rekonstrukci ideální. Je to panelový dům, jeho konstrukce je prakticky nezničitelná. Koukal jsem, že se někdo pokoušel narušit nosníky, ale to se naštěstí nepodařilo. V dezolátním stavu je střecha, kterou loni zachvátil požár, do té se pustíme jako první,“ řekl před časem Dolejš, který za Kovák zaplatil deset milionů korun a dalších třicet chce dát na opravu.

Starosta ale mírní nadšení. „Lze očekávat, že nový vlastník vzhledem k ceně Kováku a ke svým veřejně prezentovaným plánům závadný stav stavby odstraní. Kdyby tak však neučinil, následovalo by další rozhodnutí o demolici. Nelze však vyloučit ani možnost, že nakonec dospěje k demolici sám,“ uzavírá Canov s tím, že už teď je jasné, že nový vlastník nebude moci dům navýšit o dvě patra, jak ve svém podnikatelském záměru plánoval. Dostal by se do rozporu s územním plánem.