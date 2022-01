Hasičův pes vyčenichal v hluboké šachtě měsíc pohřešovanou kočku

Žena po zvířeti od začátku prosince pátrala, ale marně. Nakonec měla štěstí - kočku našel liberecký hasič Michael Šrytr, když venčil svého psa Ralfa. Do těch míst přitom moc často nechodí.

„Ale ten den jsem se tam rozhodl jít venčit. Šel jsem po hlavní cestě a psa jsem pustil na volno. Nevěnoval jsem mu nějakou větší pozornost, nechal jsem ho, ať si běhá. Najedou jsem ho viděl, jak stojí a čuchá u nějakého divného terénu a jako by koukal někam dolů,“ popsal první momenty Šrytr.

Šel tedy psa zkontrolovat. „Když jsem k němu došel, zaslechl jsem něco mňoukat. Hledal jsem zdroj, odkud by to mohlo být, a napadl mě strom. Ale tam nic nebylo. Až po chvilce jsem se zorientoval a narazil jsem na díru, která vypadala jako stará studna. Viděl jsem, že byla z poloviny pootevřená, a tak mě napadlo, že by uvnitř mohla být kočka. Nahlédl jsem a opravdu tam byla. Viděl jsem oči a slyšel mňoukání,“ zmiňuje liberecký hasič.

V tu chvíli si uvědomil, že není schopen kočku vytáhnout ven, protože byla zhruba v patnáctimetrové hloubce. Neměl u sebe telefon, tak se vrátil domů a přivolal pomoc.

Přivolaní hasiči následně kočku pomocí lanové techniky vytáhli. Ale ani tím Šrytrova účast na záchraně nekončila.

„Když se povedlo kočku vytáhnout ven a zajistit jí tepelný komfort a péči, uvědomil jsem si, že jsem ji už někde viděl. Vzpomněl jsem si na plakát, který visel u nás v ulici na stromě. Na tom plakátu byla fotka kočky se jménem a telefonní číslo na majitelku. Také bylo uvedeno že se kočka pohřešuje od 2. prosince 2021,“ popsal Šrytr.

Informaci předal kolegům a ti kontaktovali majitelku. Ta kočku po telefonu identifikovala a následně si ji převzala.

„Já jsem odešel domů a tím pro mě záležitost byla ukončena. Kdyby nebylo mého psa Ralfa pravděpodobně bych na kočku nenarazil,“ dodal zachránce.