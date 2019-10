Kraj touží po části jilemnické nemocnice, chce větší kontrolu

„Jsme jediný z krajů, kde je neuvěřitelná roztříštěnost ve formě vlastnictví nemocnic. Některé patří městům, některé kraji, další jsou soukromé. Dokud tu nebude nějaká majetková provázanost, těžko můžeme zdravotnictví v kraji společně rozvíjet, tak aby to dávalo smysl a bylo to ku prospěchu pacientů,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Kraj koupí podíl na splátky

„V minulosti jsme byli například svědky, kdy se nemocnice v Turnově a Semilech přetahovaly o ortopedii, naboural se zavedený systém a byla z toho jen zlá krev. Ale my jsme tam ani v jednom případě nebyli vlastníky, takže jsme to nemohli řešit. Měli jsme svázané ruce. Stejně jako v případě rozkladu nemocnice ve Frýdlantě, když byla soukromá,“ zmínil hejtman Martin Půta.

Městská nemocnice v Jilemnici funguje podle kraje dobře. Ekonomicky je stabilní. Kraj chce mít ale vliv na poskytování nemocniční zdravotní péče v regionu Krkonoš. Za 21 procent akcií v Masarykově nemocnici by měl zaplatit 187 a půl milionů korun. Částku bude splácet v průběhu osmi let.

„Ty peníze si rozdělí dosavadní akcionáři, tedy Jilemnice a Semily. Nicméně se zavázali, že je zpátky vloží do rozvoje nemocnice, především do rekonstrukce stávajících objektů,“ dodal Půta.

Vedení nemocnice vstup kraje jako nového akcionáře vítá. „Hodně jsme to zvažovali, ale tohle je cesta, jak zdravotnictví v kraji lépe propojit. Dlouhodobě je tu problém s tím, že kraj nám chtěl finančně přispět, ale protože nás nevlastní, tak se to považovalo za nedovolenou veřejnou podporu. Takhle bude menšinovým akcionářem, který už bude mít svoje práva a povinnosti. Také budeme mít silnější pozici například při vyjednávání s ministerstvem zdravotnictví,“ řekl ředitel Masarykovy nemocnice Jiří Kalenský.

Pacienty čeká lepší péče

Většinový podíl v nemocnici chce i nadále mít město Jilemnice, které dnes má 65 procent akcií. Pro pacienty by se vstupem kraje nemělo nic měnit. Naopak by se měli dočkat ještě lepší péče.

„V návrhu toho, co by nemocnice chtěla, je třeba vyšší počet lůžek na jednotce intenzivní péče, nová rehabilitace, magnetická rezonance, přesunutí ortopedie, lepší parkování v areálu. Počítá se i s novým urgentním příjmem,“ sdělil Sobotka. V nemocnici v Semilech, která spadá pod Jilemnici, by pak měla být kromě dosavadních služeb především následná péče nebo rehabilitace po těžkých neurologických zákrocích, mrtvicích a podobně.

Kromě Jilemnice tvoří páteřní síť nemocnic v Libereckém kraji ještě zařízení v České Lípě, Liberci a Jablonci. Zatímco v Liberci je kraj jedním ze tří akcionářů a Lípu vlastní celou, jablonecká nemocnice je zcela v majetku města Jablonec.

„Samozřejmě bychom rádi vstoupili majetkově i tam, bylo by to logické, ale Jablonec se zatím brání. A tohle se nedá dělat na příkaz, to musí být dobrovolné. Třeba je postoj Jilemnice k tomu rozhoupá,“ dodal hejtman. Postupné odkoupení pětiny jilemnické nemocnice musí ještě schválit krajské zastupitelstvo. Bez toho není možné záměr dál rozvíjet.