Exprimátor Korytář opouští politiku. Uvažoval jsem nad tím roky, říká

Už nebude městským zastupitelem, rezignoval i na další posty. Svůj odchod oznámil v dopise adresovaném primátorovi města i všem zastupitelům.

„Po čtrnácti letech celkem intenzivní práce na pozici zastupitele cítím, že by mé další setrvávání v zastupitelstvu nebylo přínosem ani pro město, ani pro mě osobně,“ odůvodnil v dopise svoje rozhodnutí zakladatel a dlouholetý lídr Změny.

Korytář kromě postu zastupitele opustí i místo předsedy finančního výboru a člena redakční rady radničního zpravodaje. Vzdal se i pozic v dozorčích radách Zoologické zahrady a Technických služeb města Liberce.

Pro MF DNES přiznal, že opustit politiku plánoval již delší dobu.

„Není to spontánní věc. Popravdě jsem o tom uvažoval už roky. Letos to bylo intenzivní. Tragický výsledek v krajských volbách to jenom uspíšil,“ říká Korytář. „Jeho“ Změna získala v letošních volbách 1,53 procent hlasů a do zastupitelstva se nedostala.

Neúspěch ve volbách tak byl podle jeho slov poslední kapkou.

„Důvodů je celá řada. Ten hlavní je asi celková psychická i fyzická únava z několikaletého maximálního nasazení. Až teď jsem si s hrůzou, ale zároveň úlevou uvědomil, že v posledních dvou týdnech začínám žít normální život jako ostatní lidí. Nepřicházím domů až večer a odpoledne mám volný čas.“

Korytář: Nechtěl jsem si to jen odsedět

Korytář zároveň přiznává, že už nebyl dostatečnou konkurencí Starostů pro Liberec. Za podraz na voliče, kteří mu před dvěma lety hodili hlas, ale opuštění funkcí nepovažuje.

„Voliči nevolili jenom mě, ale celou Změnu pro Liberec. Máme tam další zastupitele, se kterými budu v kontaktu. Není to tak, že bych úplně odešel,“ říká loučící se lídr, který prý ani vteřinu neuvažoval o tom, že by jenom zpomalil a v politice zůstal dál.

„Samozřejmě bych mohl ubrat plyn. Problém ve Změně v poslední době byl, že nás tam bylo málo, co stále jeli na plný plyn. A ještě ubrat? Jaký by byl výsledek? Čekat na další volby, které by dopadly ještě hůř?“ spekuluje Korytář. „Teď tam musí přijít lidi, kteří do toho budou schopní něco dát.“

Po finanční stránce si bývalý primátor a náměstek města příliš nepohorší. Za všechny své pozice pobíral zhruba čtyři tisíce korun.

„Lidé si nedovedou představit, jak je tato práce blbě placená. To je další z věcí, proč odcházím. Musím se taky něčím živit. Jasně, někdo tam chodí si to jenom odsedět, ale pokud chce člověk dělat změny, stojí to hodně času. Jsou to desítky a desítky hodin. A já si to nechtěl jenom odsedět.“

Z veřejného života ale úplně odejít nechce. „Chci se sice stáhnout z toho, abych tady bojoval o jednotlivosti jako jsou třeba chodníky. Z toho už jsem unavený. Čemu se ale chci věnovat, je ochrana biodiverzity nebo klimatická změna.“

Do politiky jako takové se ale zatím vrátit nehodlá. „Neplánuji to, nechávám to úplně volné. Ale není to tak, že bych byl na politiku úplně naštvaný a řekl si ‚Už nikdy v životě‘.“

Věnovat se tak chce práci ve Čmeláku a ve své firmě, která se zaměřuje na poradenství v oblasti dotací. „Někteří lidé si myslí, že jsem teď vyřízený, ale já si aspoň konečně odpočinu,“ dodává Korytář.