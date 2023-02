Provozovatel klubu čerpal městské dotace, zatajil přitom dluhy a exekuci

Advokáti radí vrátit dotaci Ve zmíněném právním posudku se o trestném činu dotačního podvodu píše: „(...) Lze se domnívat, že většina znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu bude v posuzovaném případě pravděpodobně naplněna. Nicméně otázkou zůstává především to, zda příjemce dotace takto jednal úmyslně. Konkrétně, zda si byl příjemce v době podání žádosti o dotaci vědom, že vůči VZP a ČSSZ má nesplacené dluhy, a tedy zda (nepravdivý) údaj o jejich (údajné) neexistenci uvedl v žádosti o dotaci úmyslně. Z dosavadních podkladů toto není zcela jednoznačné. Nebude-li ani po došetření věci úmysl prokázán, nebude se jednat o trestný čin dotačního podvodu (...).“ Jako doporučený přístup města k problematice pak advokáti radí toto: „Za vhodný proto považujeme postup využití výzvy k vrácení dotace ve 100 % vyplacené částky spojený s nevyplacením 100 % zbývající částky až do rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně, tak jak je popsáno v bodě 3.5 Smlouvy, společně s podáním trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu. Domníváme se, že uvedený postup nejlépe chrání zájmy města Jablonec, neboť naplňuje zákonné požadavky co do ochrany veřejných prostředků, nevede k vyplacení dalších prostředků příjemci (alespoň do rozhodnutí o odvodu), které by byly vzhledem k úpadku příjemce zpětně jen těžko vymahatelné, a nevylučuje do budoucna žádné způsoby domáhání se náhrady škody.“ Dále se v posudku například uvádí, že je obtížně představitelné, že by příjemce dotace nevěděl, že proti němu byla zahájena exekuce nebo že některé skutky lze považovat za porušení rozpočtové kázně.