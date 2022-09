Mělo vzdávat hold Burianovi. Kritizované centrum po sedmi letech zavřelo

Legendárního komika, herce a imitátora Vlastu Buriana toho v jeho rodném městě mnoho nepřipomíná. Jednou z mála výjimek mělo být Centrum Vlasty Buriana, které ovšem již druhým rokem nefunguje. Potvrdila se tak slova kritiků projektu.

Po dobu pěti let bylo centrum aktivní, pořádalo různé typy akcí, často také vůbec nesouvisejících s Burianem samotným. Následně muselo z důvodu koronavirové krize zavřít a od té doby svůj provoz neobnovilo.

„Museli jsme omezit koncept provozu i aktivit. Skončily nám některé spolupráce, a i když jsme se snažili o znovuzprovoznění, tak už to nebylo možné,“ vysvětluje Ivana Plechatá, jež měla na starosti činnosti a aktivity centra.

Vizí Společnosti Vlasty Buriana, která za centrem stála, bylo rozšířit povědomí veřejnosti o tom, kým vším Vlasta Burian byl a vzdát králi komiků hold.

Centrum vyrostlo před sedmi lety v Široké ulici, tedy nedaleko jeho rodného domu, kde od roku 1891 žil. Moderní čtyřpodlažní stavba vyšla na 13 milionů korun, Evropská unie přispěla částkou 11,7 milionu korun. Provoz kulturního centra byl navržen jako nízkorozpočtový, na jednotlivé akce bylo v plánu žádat o granty.

Již před sedmi lety se ohledně realizace projektu objevovala kritika. Upozorňovala na to, že dům stojí na pozemku podnikatele s nemovitostmi Lukáše Plechatého a jeho bývalá manželka Renáta je zakladatelkou Společnosti Vlasty Buriana, která o dotaci žádala.

„Zatím moc nevím, co si o tom projektu myslet. Je možné, že za pět let až splní lhůtu pro udržitelnost podniku, bude sloužit k úplně jinému účelu než teď. Uvidíme, dejme tomu čas,“ upozorňoval tehdy protikorupční aktivista Jaroslav Tauchman.

Programový ředitel stanul před soudem

Liberecký radní a programový ředitel centra Roman Šotola v roce 2015 argumentoval tím, že je čerpání evropských dotací pod velkou kontrolou a cílem projektu je splnění všech závazků.

„Kdyby to opravdu dopadlo tak, jak si někteří myslí, totálně si zkazím relativně dobré jméno, což by mi za to nestálo.“

Šotolovo vyjádření k dnešnímu stavu centra již není možné získat, liberecký radní před dvěma lety tragicky zemřel. Podle svědků nehody vypadl z okna. Rok předtím byl kontroverzní politik souzen za finanční a sňatkové podvody.

Po sedmi letech Jaroslav Tauchman dodává, že centrum bylo po dobu pěti let aktivní a své závazky splnilo. „Projekt od začátku vzbuzoval otazníky. Nicméně je fakt, že po dobu dotační podmínky skutečně plnil veřejnou funkci, na rozdíl od jiných projektů. Chodili sem školy, senioři atd. Je ale pravda, že po covidu se centrum už neotevřelo, proč tomu tak je, na to neumím odpovědět.“

Podle Ivany Plechaté se ovšem lze po telefonu domluvit na komentované prohlídce centra.

„Vzhledem k úsporným opatřením nyní uvažujeme o změnách, abychom centrum a připomínku libereckého rodáka mohli propagovat dál. Samotnou mě překvapil nezájem města i krajského úřadu, kteří od toho daly ruce pryč. Důvodem je jistě i to, že zřizovatelem je soukromá společnost,“ uzavírá za Centrum Vlasty Buriana Ivana Plechatá.

Náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr podotýká, že všechny liberecké kulturní instituce mají každoročně možnost zažádat o dotační program. „Město pravidelně podporuje různými formami spolupráce i nezávislou kulturu, kterou nezřizuje. Ze strany centra jsme v této oblasti ale aktivitu nezaznamenali.“