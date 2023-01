V Jablonci startuje nový dopravce, autobusy jsou připravené na kopce i sníh

Dva roky nastupovali cestující v Jablonci nad Nisou do modrých či modro-bílých autobusů firmy Umbrella Coach and Buses. Od prvního února po dobu dalších pěti let však modř na karosériích nahradí barva bílá. Do ulic pošle své vozy nový dopravce ČSAD Slaný ze skupiny ICOM transport.