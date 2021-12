Jablonec má smlouvu s novým dopravcem, autobusy nabídnou i USB nabíječky

Námitky jsou zamítnuty, smlouva podepsaná. Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrdil své předchozí rozhodnutí a zamítl námitku proti výběru dodavatele na zajištění městské hromadné dopravy v Jablonci a přilehlém okolí na roky 2023 až 2028.

Vedení radnice po jeho konečném verdiktu ihned podepsalo pětiletou smlouvu s dopravcem, jenž zvítězil ve veřejné soutěži. Od února přespříštího roku tak bude cestující vozit společnost ČSAD Slaný ze skupiny ICOM Transport. Vystřídá tak dosavadní firmu Umbrella Coaches and Buses.

Tendr magistrát vyhlásil letos v červnu a to na pět let, což je poměrně nestandardní délka, a ačkoliv má město vlastní společnost, která koordinuje dopravu v něm.

Hodnota pětiletého kontraktu je 376 milionů korun, to je 54,97 koruny za kilometr jízdy. Cena je tak téměř o čtvrtinu vyšší než ta, za níž v současné době jezdí Umbrella Coaches and Buses. Do zadávacího řízení se přihlásilo celkem šest dopravců.

A jaké vozy budou v roce 2023 na jabloneckých silnicích vidět? „Nový dopravce předpokládá na zakázku nasadit autobusy Mercedes Benz Citaro Hybrid a Iveco First FCLLI Hybrid. Oproti současným autobusům budou navíc vozidla vybavena i USB nabíječkami,“ sdělil ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar.

Nový dopravce by měl ročně najezdit 1,37 milionu kilometrů, což je zhruba o tři procenta méně než nyní. Z jízdního řádu zmizela linka 115 z Jablonce do Rychnova, kterou převezme Liberecký kraj. Díky tomu se snížily požadavky na počet vozů, dopravce jich musí mít k dispozici 29 místo současných třiceti.

Na antimonopolní úřad se obrátila společnost BusLine MHD Jablonecko, která v soutěži podala druhou nejlevnější nabídku a to 56,74 korun za kilometr.

BusLine zájem o Jablonec vzdal

Podle PR konzultanta BusLinu Radovana Vrátného v podstatě není na rozhodnutí ÚOHS co komentovat. „Úřad rozhodl, jak rozhodl. Zakázka v Jablonci je pro nás již minulostí. Skupina BusLine byla v uplynulém období velmi úspěšná v soutěžích v dalších krajích, takže se nyní plně soustředí na přípravu dopravní obsluhy nových oblastí. Navíc se musí vedení dopravní skupiny intenzivně zabývat neradostnou situací související s další vlnou pandemie covidu-19, kdy v některých oblastech schází až osmnáct procent řidičů. Za volanty autobusů tak usedají i vedoucí středisek, dispečeři a občas i dopravní ředitel celé skupiny. Situace není snadná, ale zvládáme ji,“ řekl Vrátný MF DNES.

Miroslav Cáka z brněnské advokátní kanceláře AGM Partners, která městu s kontraktem pomáhala, rozhodnutí antimonopolního úřadu těší.

„Ve správním řízení rozhodl expresně rychle. Zajištění veřejné dopravy na Jablonecku nebylo jednoduchou záležitostí právě z důvodu průtahů a obstrukčních návrhů jednoho z uchazečů k ÚOHS v předchozím tendru,“ sdělil.

Zajištění veřejné dopravy řeší radnice v Jablonci již řadu let. Na začátku roku 2019 vypsala desetiletý tendr, kvůli průtahům a sérii námitek a připomínek, které také řešil soud i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ale město nakonec soutěž zrušilo. V poptávkovém řízení pak podal nabídku jen dlouholetý místní dopravce BusLine MHD Jablonecko.

Zastupitelé ji však odmítli, cena 55,96 koruny za kilometr se jim zdála příliš vysoká. Řízení pak Jablonec zopakoval, dostal osm nabídek, nejlevnější byla Umbrella Coaches and Buses s cenou 44,56 Kč za kilometr. Jezdí od 1. února a bude po dobu dvou let.