Konec nevkusu. Stavební ruch v Jablonci nově ohlídá městský architekt

Jeho jmenování již schválili zastupitelé. Místní rodák má za sebou spolupráci na unikátním transbordéru v Chrastavě. Jeho diplomová práce se zase týkala proměny místního Horního náměstí. Vedení města od něj očekává především kreativitu.

Náměstek primátora Jakub Chuchlík říká, že zvolením architekta město ihned nezkrásní.

„Není to všespásná pozice, nicméně je to jeden z důležitých kroků. Máme tu sice plno schopných úředníků, ale není tu člověk, který by se věnoval kreativnímu pohledu na rozvoj města,“ vysvětlil Chuchlík.

„Ocenili jsme uchazečovy zkušenosti s vlastními projekčními pracemi na veřejných prostranstvích i budovách a dobrou znalost Jablonce. Navíc už v minulosti ve městě působil v poradním sboru architektů,“ přiblížil Chuchlík.

Co bude náplní architektovy práce? „Hlavní náplní práce městského architekta bude konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu pro potřeby města, která zahrnuje i konzultace pro občany, investory a developery. Architekt bude rovněž připravovat návrhy drobných úprav a na základě plné moci zastupovat město jako účastníka správních řízení,“ dodala mluvčí magistrátu Jana Hajná.

A co to znamená v praxi? „Teď je třeba možné žádat o dotace na opravy památkově nechráněných budov v městské památkové zóně. Dříve se k tomu vyjadřovali jen památkáři, nikdo už neřešil třeba zanesení toho objektu nějakým vizuálním smogem, jako je reklama a podobně. I takové aspekty bude nyní hlídat městský architekt. Neznamená to však, že se bude vyjadřovat úplně ke všemu, co se děje ve městě, to by ani kvůli jeho velikosti nebylo možné. Jde o expertní hlas. Ten konečný bude mít vedení města,“ osvětlil náměstek Chuchlík.

Zabýval se již Horním náměstím

Vedení radnice naznačuje, že již nechce opakovat stavby, jako je například obchodní dům Central. Při vyhlášení výběrového řízení na městského architekta na oficiálním Facebooku města uvedlo, že již nechce další nevzhlednou šedou krabici uprostřed města.

Jablonec čeká v příštích letech například úprava Horního náměstí, prodloužení tramvajové trati do centra nebo zvelebení okolí mšenské přehrady. Na tom všem by se Pavlišta mohl podílet. Prvně jmenovanou věc má již osahanou z doby svých studií.

„Za zásadní problém Horního náměstí považuji velikost prostoru a charakter okolních budov této velikosti neodpovídající. Jde o prostor, který se nikdy náměstím v pravém smyslu slova nestal a nikdo z místních ho tak nikdy nevnímal a nevnímá,“ uvedl Pavlišta ve své diplomové práci.

Architektem Jablonce chce být proto, že mu vzhled jeho rodiště není lhostejný.

„Myslím si, že v Jablonci jsou veřejné prostory dlouhodobě zanedbávané. Sám jsem zvědav na reakce veřejnosti,“ popsal architekt.

Jablonec není jediným městem v kraji, který tuto funkci má. Svého městského architekta mají léta v Semilech, loni s ním začali spolupracovat i v České Lípě. V Liberci má radnice dokonce sedmičlennou radu architektů.