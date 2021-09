Policie nestíhá řešit parkování i krádeže, Harrachov vrátí do ulic strážníky

Parkování v místech, kde je to zakázáno, drobné i větší krádeže, nepořádek, černé skládky, překračování rychlosti nebo vandalismus. Zvýšený počet turistů v Harrachově přináší městu stále větší problémy.



Harrachov má okolo 1 300 stálých obyvatel, díky turistům je ale denně za běžné letní i zimní sezony ve městě několik tisíc lidí, kteří se ne vždy chovají v souladu s dodržováním veřejného pořádku, respektováním silničních pravidel a podobně.

Radnice se proto rozhodla řešit situaci zřízením vlastní městské policie. Ta už v Harrachově byla v devadesátých letech, následně ji ale město zrušilo kvůli vysokým nákladům. Teď by se měli strážníci v ulicích horského střediska znovu objevit.



„Přijali jsme vyhlášku, díky které je zřízení městské policie legislativně možné již od 1. října. Prakticky ale začne fungovat nejdříve v zimní sezoně. Musíme stihnout výběrové řízení, zařídit služebnu a sepsat potřebné směrnice,“ vysvětluje starosta Harrachova Jaroslav Čech.



Služebna bude v budově městského úřadu a měli by ji využívat zatím dva strážníci. Roční náklady na jejich platy, vybavení a provoz služebny odhaduje radnice do 1,5 milionu korun.



„Nebereme to ale tak, že to, co do strážníků vložíme, se nám má vrátit na vybraných pokutách. Jde nám především o to, aby byl pořádek, byl dohled nad parkováním a bezpečností ve městě,“ podotkl místostarosta Tomáš Vašíček.



Podle starosty si Harrachov může dovolit platit dva strážníky díky úsporným opatřením, ke kterým radnice přistoupila loni. „Jde o znovuzavedení poplatku za odvoz odpadu, zvýšení ceny na parkovištích a daří se nám přesvědčovat místní developery, aby městu přispívali na různé aktivity,“ vysvětluje Čech.



Harrachov dosud problémy řešil pomocí asistenta prevence kriminality a také ve spolupráci se státní policií. Jenže přestupků přibývá a obvodní oddělení Policie ČR má málo lidí.



Personální problémy se tam přitom řeší už řadu let. Letos z Harrachova odcházejí další tři policisté. Krajské ředitelství sice zkouší tento stav korigovat rozsáhlou náborovou činností, příliš zájemců se ale nehlásí. A ten, kdo má zájem, často neprojde náročnými přijímacími testy. Pokud testy projde, čeká ho ještě rok přípravy, než může do terénu.



„Právě tato neutěšená obsazenost místního oddělení nás vedla k myšlence zřídit vlastní městskou policii. Teď je svízel s řešením drobných přestupků. Protože obvodní oddělení Policie ČR má na starosti kromě Harrachova i Kořenov, Polubný, Příchovice, Rejdice a Jizerku. Takže když jsou na výjezdu tam, tak nemohou být v Harrachově. Oni sice přijedou, ale někdy už je po všem,“ upozorňuje Čech.

Problémy má i Frýdlant

Na vlastní strážníky se bude muset časem spolehnout zřejmě i Frýdlant. Teď tam na pořádek dohlíží městská policie z Liberce, jejíž strážníci jezdí do Frýdlantu sloužit. Jenže smlouva na zajištění těchto služeb vyprší na konci září a Liberec už ji nechce prodloužit. Důvod je jediný. Strážníků u Městské policie Liberec je tak málo, že nestačí ani pro potřeby stotisícového krajského města.

„V posledních letech je stále větší požadavek Liberečanů, aby městská policie sloužila hlavně v centru města na Fügnerce. My jsme v minulosti avizovali Frýdlantu, že tato pomoc jednoho dne skončí, aby se na to připravili,“ sdělil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Jaký postup Frýdlant zvolí rozhodnou jeho zastupitelé na zasedání příští týden. „Pro zajištění nepřetržité služby bychom potřebovali devět strážníků, což je v nákladech asi osm milionů korun ročně. To je poměrně velký zásah do rozpočtu Frýdlantu. Uvidíme, jak se k tomu zastupitelé postaví,“ sdělil starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.