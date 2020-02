Strážníků je málo, ve Frýdlantu budou sloužit jen půl dne

Důvod je prostý. Nejsou lidi. Na veřejný pořádek totiž ve Frýdlantu nedohlíží městem zřízená městská policie, ale dojíždí tam strážníci z Liberce.

„Pro nás to znamená, že musíme mít vyčleněno šest lidí pro Frýdlant, kteří se tam střídají po dvanácti hodinách. Dva slouží přes den, dva v noci a třetí dvojice mezitím odpočívá a tak dokola. Jenže nejsme v situaci, kdy bychom měli lidí nazbyt. Jako Městská policie Liberec potřebujeme mít svoje lidi hlavně v Liberci,“ zdůvodňuje šéf libereckých strážníků Ladislav Krajčík.

V současné době nosí uniformu libereckých strážníků osmdesát lidí. „Jenže to je pořád málo. Ideální stav by ovšem byl tak sto strážníků. Snažíme se proto tu službu zatraktivnit, rozjeli jsme velikou náborovou kampaň, nabízíme sto tisíc jako nástupní příspěvek,“ zmínil primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Kvůli personální nouzi tak chtěl Liberec výpomoc Frýdlantu úplně zrušit. Nakonec liberečtí radní odsouhlasili prodloužení smlouvy do konce září příštího roku. Ovšem s redukcí.

„Pro Frýdlant to znamená, že do března tam bude hlídka nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně. Od dubna se bude sloužit jen třicet jedenáctihodinových služeb za měsíc,“ řekl ředitel libereckých strážníků Krajčík.

Služby ovšem nebudou pevně dané na celý rok. „Plán služeb bude operativní, budeme ho sestavovat společně s policií. Nebude v tom žádná pravidelnost a plánovat to budeme velmi pečlivě. Předpokládám, že díky tomu by rozdíl v zajištění veřejného pořádku neměl být navenek příliš patrný,“ sdělil starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Kritika na sociálních sítích

I když snaha Frýdlantu, aby smlouva pokračovala dál v nezměněné podobě, nevyšla, je starosta i tak s její novou podobou spokojen. „Je to vstřícný krok, protože v jednu chvíli to vypadalo, že tu nebudeme mít žádného strážníka,“ okomentoval Ramzer.

„Chápu to jako kompromis. Protože kdybychom tu smlouvu ukončili hned teď, tak pro Frýdlant by to byla obtížná situace, protože ani početní stav státní policie tam není nijak ideální,“ doplnil Krajčík.

Na sociálních sítích už se ale objevila kritika, že lidé nebudou vědět, kdy mají strážníky volat a kdy budou mít smůlu, protože hlídka zrovna nebude sloužit.



Dohoda o spolupráci mezi oběma městy vznikla v roce 2012. Frýdlant totiž na zajištění vlastní městské policie nemá dostatek prostředků. Doteď za šest strážníků platil Liberci skoro čtyři a půl milionů ročně. „Kdybychom měli zřídit vlastní městskou policii, vyšlo by nás to minimálně dvakrát tolik,“ podotkl Ramzer.

Teď za časově omezené hlídky zaplatí Frýdlant Liberci namísto 374 tisíc korun měsíčně jen polovinu. Rok a půl pak bude mít osmi tisícové město na to, aby vyřešilo, jak po ukončení smlouvy zajistí dohled nad veřejným pořádkem.

Strážníci tam nezasahují jen proti vandalům a výtržníkům, ale také pachatelům trestné činnosti. Dohlíží i na správné parkování, na dodržování zákazu podomního prodeje a podobně.