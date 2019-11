Sluha dvou pánů se v Liberci promění v komiksový balet

„Ocitáme se v jazzovém období 20. století,“ přibližuje dobu děje režisérka Alena Pešková. „Nebojujeme kordy, ale máme revolvery,“ zmiňuje režisérka a vysvětluje, že tanečníci nevypráví přesný děj hry Carla Goldoniho, ale jen se jí inspirují.

Sama se nebojí představení označit za komiksový balet. „Skutečné bubliny tanečníci nad hlavami mít nebudou. Ale vyžadovala jsem po nich, aby měli imaginární bubliny. Aby mi z jejich gest a výrazů tváře bylo jasné, co je v těch bublinách napsáno,“ objasňuje Pešková. Diváci podle ní nemusí dopředu znát příběh. „Když se dívám na grotesku, tak mě motivy postav také nezajímají, zvlášť když se chovají ne příliš normálně.“

Hudbu složil pianista, aranžér a skladatel Michal Vejskal. „Pro mě bylo hlavní vyhnout se nejznámější české verzi Sluhy dvou pánů v podání Miroslava Donutila v Národním divadle a pokusit se zaměřit pozornost i na širší okolí než jenom na hlavní postavu Truffaldina,“ říká Vejskal, který použil hudbu Duka Ellingtona nebo Elly Fitzgeraldové. „Jsou to známé písničky versus moje tvorba. Vycházel jsem z hudby, kterou napsal Thelonious Monk, ale zároveň jsem do toho chtěl vložit současnost. Takže to má prvky hiphopu a junglového rytmu.“

V hlavní roli vychytralého sluhy Truffaldina se divákům představí sólista libereckého divadla Australan Rory Ferguson. A co si od představení slibuje režisérka Pešková? „Přeji si, aby se diváci smáli.“