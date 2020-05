Zdislavina cyklostezka se rozrůstá o další úseky, mine vytíženou silnici

„Auta tam jezdí hodně rychle, je to velmi nebezpečné. Už jsem viděl cyklisty, jak tam jedou vybetonovaným korytem pro odvod dešťové vody, který je podél silnice, aby je auta nesrazila,“ uvedl Pavel Landa, koordinátor projektu cyklostezky sv. Zdislavy.

Nová cesta pro cyklisty tak povede z Jítravy podél staré cesty k vysílači pod Jítravským vrchem.

„Tam se to napojí na stávající cestu, kterou lesáci vyčistí, aby byla dobře průjezdná. Díky tomu se cyklisté dostanou nad Bílý Kostel k odbočce na starou cestu do Kostela. Tam zatím v pokračování cyklostezky brání majetkoprávní vypořádání mezi Státním pozemkovým fondem a Lesy ČR, ale doufám, že se to brzy vyřeší,“ sdělil Landa.

Další úsek povede po zrušené trati

Další úsek na cyklostezce sv. Zdislavy se aktuálně buduje mezi Kunraticemi u Cvikova a Drnovcem. Také ten by měl být zprovozněn ještě letos. Odtamtud bude trasa pokračovat přes Cvikov do Svoru po zrušené železnici.

„Tento úsek má na starosti Liberecký kraj, měl by se realizovat příští rok. Také tam byly velké problémy s majiteli pozemků, které vše hodně oddalují. Doufám, že kraj po koronavirové krizi peníze na tento úsek nestáhne jinam,“ zmínil Landa.

Poprvé se projekt cyklostezky sv. Zdislavy představil v roce 2012. Zhruba 35 kilometrů dlouhá trasa má propojit Nový Bor s Bílým Kostelem. Hlavním cílem je odvést cyklisty z frekventované silnice I/13 a I/9 mezi Libercem a Děčínem.

Zatím je ale hotový jen úsek z Nového Boru do Svoru, cesta z Jítravy do Rynoltic a z Lvové do Jablonného.

Teď se ještě dodělává část od benzinové pumpy za Rynolticemi. Od ní povede lávka, která odvede cyklisty a převede na druhou stranu silnice podél Panenského potoka do Lvové. Odtamtud už pak vede bezpečná cesta pod zámkem Lemberk do Jablonného.