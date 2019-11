Výbuch chemikálií má policie za obecné ohrožení, do areálu zatím nemůže

Při neštěstí utrpěli vážné zranění dva lidé, na místě je museli záchranáři oživovat. Muž, který je hospitalizován v Liberci, je podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře stále v kritickém stavu.

Policie zatím neví, co způsobilo výbuch při nečekané chemické reakci spojené s únikem škodlivin do ovzduší. Do areálu se zatím kriminalisté nedostali.

„Prozatím jsme s využitím dronu Letecké služby zajistili obrazový materiál z místa události a čekáme na výsledky kontrolního měření od hasičů. Pokud to bude bezpečné, ohledáme dnes místo události a budeme shromažďovat všechny podklady, abychom posoudili, proč tam ta situace vznikla,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Hasiči znovu vzorky odebírají od středečního rána. „Víme, že tam byla kyselina sírová ve spojitosti s dalšími látkami,“ řekla krajská mluvčí hasičů Lucie Hložková.

Jednatel firmy Purum Daniel Kraft zatím netuší, co mohlo havárii způsobit. „Při obvyklé každodenní činnosti stabilizace nebezpečných odpadů došlo k nepředvídatelné a nám prozatím nevysvětlitelné chemické reakci, která měla za následek výbuch s následným zahořením,“ uvedl.

Podle něj jde o úpravnu, která využívá metody chemické neutralizace odpadů a vápenno-cementové stabilizace.

„Cement nebo odprašky z výroby cementářského slínku jsou při tom využity jako chemické činidlo, které mění nebezpečnost složek odpadu a transformuje nebezpečný odpad na odpad, který již dále není nebezpečný,“ dodal.

V areálu ve Staré Lužici v Hamru na Jezeře podle něj firma působí od roku 2002 a dosavadní provoz označil za bezproblémový.

„Poslední kontrola České inspekce životního prostředí a Krajského úřadu Libereckého kraje proběhla 6. května 2019 a nebylo shledáno jakékoli porušení podmínek integrovaného povolení provozu,“ uvedl Kraft.

Společnost Purum přitom neslavně proslula na severu Čech vysokými pokutami, které dostala od České inspekce životního prostředí. V roce 2017 musela zaplatit jeden milion korun za skládku komunálního odpadu v Osečné, kde skladovala pneumatiky a spotřebiče, které tam mít nesměla.

Za skládku v Osečné dostala pokutu i v roce 2018. Tentokrát za to, že zde měla uložený azbest. Společnost chybovala i letos v Srbicích u Teplic. Přijímala a zpracovávala nebezpečný odpad ze čtyř nemocnic v regionu, přestože na to neměla povolení. Za to má zaplatit pokutu 450 tisíc korun.