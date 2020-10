Těhotnou biatlonistku Vítkovou vyšetřovali venku, lidé uráželi nemocnici

Na fotografii, kterou pořídil v pátek ráno Jiří Bednář před libereckou porodnicí, zahalený lékař vyšetřuje neznámou těhotnou ženu. Venku přitom celý den foukal studený vítr a pršelo. „Tohle už je moc!!! (...) Styďte se,“ popsal svůj snímek Bednář.

Veronika Vítková doplnila své prohlášení aktuální fotografií svého bříška.

Na nemocnici se rázem snesla snůška nadávek. Lidé pod fotografií nemocnici spílali, že ženu vyšetřuje na zimě, navíc na očích všem ostatním pacientům. „Kdyby tam aspoň postavili stan,“ zněla jedna z reakcí. Fotografie následně z facebookové skupiny Liberečáci zmizela, mezitím ji ale stačilo komentovat několik stovek lidí.

V sobotu ráno se k fotografii vyjádřila na svém facebookovém profilu bývalá biatlonistka Veronika Vítková. Odhalila, že na fotografii byla ona a že si vyšetření na čerstvém vzduchu osobně přála.

„Tohle bude zřejmě od včerejšího dopoledne nejznámější těhubříško Facebooku, nicméně popularitu si rozhodně nepřálo,“ uvedla svůj příspěvek s vlastní fotografií břicha Vítková.

„Bylo to na moji žádost“

„Ráno jsem se necítila dobře, tak jsme se s mým lékařem domluvili a on mi dohodl “vyšetření” na gynekologii v Krajské nemocnici Liberec. Šlo o výtěr z krku na onemocnění Covid 19 a ozvy plodu. Jelikož jsme nevěděli, zda jsem či nejsem nakažená a v čekárně ambulance bylo plno jiných pacientek. Dohodli jsme se, NA MOJI ŽÁDOST (pro dobro mé i ostatních), že “vyšetření” proběhne nestandardně mimo vnitřní prostory,“ pokračovala Vítková.

„Bohužel senzace chtiví spoluobčané neváhali a celou akci (cca 5minutovou) vyfotili. Aniž by znali veškeré okolnosti. Fotografie ihned začala kolovat po internetu s ošklivými komentáři, házením špíny na libereckou nemocnici a personál gynekologického oddělení. Oni jenom vyhověli MÉMU přání!!! Prosím nevěřte klamným a ošklivým komentářům na KLN!!!“ dodala bývalá reprezentantka.

K situaci se v sobotu vyjádřila i Krajská nemocnice Liberec. „Pravda je často úplně jiná, než se vám může na první pohled zdát. Protože se na nás včera sesunula vlna kritiky, sdílíme, ač neradi, informace o tom, jak to ve skutečnosti s vyšetřením rodičky bylo. Možná by se ti z vás, kteří nás hejtovali, mohli chytit za nos a ti, kteří podobným senzacechtivým způsobem fotí cizí lidi a zveřejňují je na sociálních sítích by se měli zamyslet nad tím, jak daného člověka poškozují,“ stojí na Facebooku nemocnice.