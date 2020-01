Liberečtí proti Olomouci oslavili desátou domácí výhru v řadě

Bílí Tygři potvrdili, že na vlastním ledě jsou letos k nezastavení. Dokázali zvítězit už podesáté za sebou a v tabulce stíhají vedoucí Spartu.

„Utkání bylo velice vyrovnané a bojovné. Pomohly nám dva góly v přesilovkách,“ řekl liberecký kouč Patrik Augusta, který však viděl i nedostatky. „Na můj vkus jsme byli v obranné činnosti hodně lehkovážní a darovali jsme soupeři spoustu šancí, na tom v následujícím týdnu musíme zapracovat. Ale s výhrou jsme spokojení, protože to nebylo vůbec jednoduché utkání.“

Liberec začal proti Olomouci dobře a v 6. minutě šel do vedení: Hudáček naznačil v pravém kruhu střelu, přihrál však do levého Lencovi a ten už z první mířil do prázdné branky. Před polovinou zápasu se Tygrům v přesilovce podařilo zvýšit na 2:0. Po rychlé kombinaci se dostal puk k Musilovi, který z první zblízka prostřelil Konráda.

Ve třetí třetině domácí komplikace nepřipustili. Hosté sice už pět minut před koncem odvolali brankáře a podařilo se jim snížit na 3:1, ale víc nedokázali.

Čtyři vteřiny před závěrečnou sirénou Ordoš střelou přes celé hřiště do prázdné branky zasadil Olomouci čtvrtou ránu. „Po prohře v Kladně jsme si v kabině říkali, že dobré týmy neprohrají dvakrát za sebou, a získali jsme tři body, i když to od nás nebylo úplně ideální,“ řekl střelec druhého libereckého gólu Adam Musil.

V pátek se hokejisté Liberce opět představí před domácím publikem, přijedou poslední Pardubice.