Tvořil v Pásmu Gazy i na Majdanu. Autor malby schoulené dívky z Ukrajiny vypráví

Potkal jsem vás, aniž jsem o tom věděl. Na jaře 2020 jsem v metru na zastávce Karlovo náměstí obdivoval vaši malbu Ježíše. Říkal jsem si: „Konečně nějaký sprejer, který neničí fasády, ale udělá něco pěkného.“ Jak k tomu došlo?

Dopravní podnik dělal plánovanou rekonstrukci a oslovil několik umělců, jestli by nezkrášlili panely, které tam kvůli tomu vyrostly. Byl jsem se podívat na místě, s dalšími třemi umělci jsme si rozdělili plochy. Téma bylo víra. Každý jsme připravili návrh, který musel být schválen. Nikdo žádné námitky neměl. I když jsem se ve svém případě trochu bál, jestli to projde. Vymyslel jsem totiž koncept, jak by to vypadalo, kdyby žil Ježíš v dnešní době, a nechal ho jet metrem.

Vydělám si zhruba průměrný plat v republice. Kdybych to rozpočítal na hodiny, jsem levnější než automechanik. Dmitrij Proškin tvůrce street artu