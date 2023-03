Nechci mít nic se státní institucí! David Černý dal vale Národní galerii

Industriální budova naproti centru MeetFactory, které Černý s přáteli provozuje již několik let, kromě jeho děl ukáže i některé prvky z někdejšího lihovarnického provozu a bude nabízet prostor pro vystavující hosty. Muzeum se podle něj pro návštěvníky otevře v sobotu 1. dubna.

Areál smíchovského lihovaru, který mnozí Pražané znají přinejmenším podle stejnojmenné zastávky veřejné dopravy, je přes 20 let bez využití. V roce 2013 se jeho část zřítila. Dlouho se hledala cesta k novému využití areálu, od roku 2021 v něm vzniká komplex s byty. Společnost Trigema chce první část bytů dokončit do konce roku, investuje tam asi čtyři miliardy korun. Architektura komplexu je prací Černého studia Black n’ Arch, který se snaží některými prvky odkazovat k industriálnímu rázu staré smíchovské zástavby.

Podmínkou stavby bytového komplexu bylo zachování bývalé varny a továrního komína. A Trigema plánuje v další části výstavby vztyčit druhý komín – ten by měl být obytný.

Budova bývalé varny je po rekonstrukci a zatím stojí na prázdném prostranství. Jednu stěnu zdobí Černého snad nejznámější dílo – jedno z mimin, která mají místo obličeje čárový kód a už mnoho let visí třeba na žižkovské věži. A vedle mimina je do daleka vidět nápis Musoleum, který v sobě kombinuje slovo muzeum a s ironií Černému vlastní i slovo mauzoleum.

„Budova je památkově chráněná, tím pádem ji nebylo možné shodit k zemi a postavit tady normální dům. Rozhodli jsme se tedy, že ji zachováme, a nakonec padlo rozhodnutí, že z toho bude kulturní instituce. Nějak se v průběhu času z toho stalo muzeum Davida Černého. Pak jsem zjistil, že to není muzeum, ale spíš takové musoleum,“ řekl Černý. V pěti patrech a 1 200 metrech čtverečních najdou návštěvníci od dubna průřez celou jeho tvorbou.

„Částečně to vzniklo i z toho důvodu, že jsem byl už před několika let osloven Národní galerií, abych pro ni udělal výstavu. Ale dohoda s tou institucí byla tak děsivě nepružná, dvakrát se to odložilo, že jsem si nakonec řekl, že už nechci mít nic společného se státní institucí. To byl hnací motor,“ přiblížil okolnosti vzniku muzea i svůj, zejména však dříve patrný, odpor k establishmentu.

„Ve svém pokročilém věku jsem se rozhodl, že bych mohl udělat výstavu všech svých věcí, které byly různě rozstrkané po světě nebo uskladněné. Součástí galerie bude i jeden prostor, který bude vždy vyhrazený pro některého mého hosta, pro spřízněné duše,“ doplnil pětapadesátiletý autor, se kterým má mnoho lidí spojené akce jako růžový tank na Smíchově, kráčející trabant, svatý Václav na obráceném koni v pražské Lucerně nebo instalace Entropy, která doprovodila české předsednictví v Radě EU v roce 2009 a která vyvolala i mezinárodní pozornost.

První z vystavujících hostů bude v Musoleu fotograf Dan Materna. Kromě výstavních prostor, které se vinou v patrech kolem středu budovy, je v Musoleu bar s mnoha zachovanými prvky z industriálního provozu. Návštěvníci se budou moci také zastavit na dvou venkovních terasách a pozorovat Prahu z neobvyklého místa pohledu.