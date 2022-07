Jestli Putin dostane Ukrajinu, utíkám do USA, říká umělec David Černý

Od té doby David Černý překvapil ještě prostředníčkem vztyčeným na Vltavě směrem k Pražskému hradu, teď se však věnuje spíše práci pro studio Black’n’arch. Přímočarý, impulzivní a živý je přesně tak, jak praví legendy. Své „Základně“, Kavárně Mlýnská na Kampě, je stále věrný, jen už si v ní několik let dává raději, jak sám říká, „nepivo“.

Takže Davide...

Se... mě Andrej Babiš.

Co vám udělal?

Měl jsem reprezentovat na olympiádě v Tokiu Česko uměleckým dílem a člověk, který to měl sponzorovat, se nakonec stáhl, protože Andrej Babiš na Hradě ukazoval článek, jak mě měli údajně opilého nevpustit do letadla do Bruselu na akci k výročí sametové revoluce. Ale já přes čtyři roky nepiju a z letiště jsem hned zamířil do nemocnice, kde jsem si nechal odebrat krev a neměl jsem žádné promile. Takže to kvůli tomu nebylo.

Co jste chtěl v Tokiu vystavit?

Sochu Věry Čáslavské. Ona moc chtěla, abych něco na olympiádu vytvořil. Iniciovala to. Prošlapala nám cestu, pak bohužel zemřela... A tak jsme se s Jiřím Kejvalem (šéf Českého olympijského výboru – pozn. red.) domluvili, že to nakonec bude její socha nebo socha jí inspirovaná.

V případě Věry Čáslavské se určitě ještě najde příležitost, pro kterou bude možné její sochu vytvořit.

To je možné, ale prostě mě štve, že to nevyšlo.

K Andreji Babišovi se vyjadřujete ve skoro každém rozhovoru. Řekla bych, že o něco méně radikálně než někteří vaši kolegové.

Zažil jsem ho, když ještě nebyl v politice (zaplatil výrobu Černého klikujícího autobusu – pozn. red.) a myslím si, že to byl jiný člověk, ale hodně se změnil. O Zemanovi mi říkal, že je hajzl. Pak přišlo, co přišlo, a prezident ho držel u moci, jak mohl. Tohle vám ale stejně z rozhovoru vyškrtnou.

Myslíte?

To je jasný.

To uvidíme... Co je pro vás punk, Davide? Nedávno jste vytvořil punkový pomník, který vztyčila před spartakiádním stadionem v Praze kapela Visací zámek.

Možná to, co bylo, když mi bylo patnáct. Co punk určitě znamená, je nepos... se z autorit a nesmyslného dohledu. Jde o pohled na zákon, kdy vnímáme, že i ten se může mýlit. Dějiny ukazují, že v mnoha případech se přijal zákon a pak se přišlo na to, že je úplně špatný. Takže pro mě je to asi zdravá míra nerespektu.

Ten nerespekt k autoritám určitě ukazuje i Entropa, kterou jste představil před 13 lety v rámci českého předsednictví Rady EU. Máte ještě někde telegramy, které přišly v reakci na ni Alexandru Vondrovi od Angely Merkelové nebo Nicolase Sarkozyho?

Jasně. Dva měsíce poté, co mě chtěl Saša nejprve zabít, mi to odevzdal v krásných deskách. Všechny dopisy, maily. Dal si s tím velkou práci a od té doby jsme zase kamarádi.

A chápete, proč vás chtěl zabít?

Naprosto! Být na jeho místě, tak se zabiju. Měl dost silné nervy.

Když vypukla válka, odjel jsem instalovat sochu do Los Angeles. První náraz jsem tudíž trochu odfiltroval, a protože jsme tam rozjeli další věci, na kterých jsem pracoval pak tady, tak jsem to trochu vytěsnil, ale jinak tím žiju permanentně. David Černý

Andrej Babiš předsednictví označil za žvanírnu s chlebíčky. Je podle vás k něčemu?

Pro mě je důležité, že jsme v Evropské unii. Asi je zbytečné diskutovat, proč. Neznamená to ale, že by to nemělo spoustu negativních aspektů. V Bruselu sedí hromada byrokratů, kteří si potřebují stvrdit svou existenci, a tak vymyslí nějaký nesmyslný zákon nebo vyhlášku, které rozumějí jen oni sami a ještě je protichůdná ostatním. Jako pilot to vidím pořád. Každopádně, kdybychom nebyli v EU, tak už tady máme toho ruského hajzla, a to snad nikdo nechce.

Překvapilo mě, že jste ještě nějaké dílo v reakci na Putinovu agresi nevytvořil.

Zatím ne. Když vypukla válka, odjel jsem instalovat sochu do Los Angeles. První náraz jsem tudíž trochu odfiltroval, a protože jsme tam rozjeli další věci, na kterých jsem pracoval pak tady, tak jsem to trochu vytěsnil, ale jinak tím žiju permanentně. Čtu zprávy. Cítím hrozné nasr..., nepředstavitelnou bezmoc proti něčemu, co jsme si nedokázali představit, že by se za našeho života ještě mohlo stát. Hodně lidí to radši vytěsnilo.

Protože je to tak blízko.

Je to strašidelné. Třicet let jsem říkal, že Rusové byli, jsou a budou svině. To je prostě v nátuře zakódované v genotypu. Havel to řekl hezky, že Rusko neví, kde začíná a končí... Ale mně to přijde až moc hezky řečené. Realita je horší.

Máte ruské kamarády?

Asi ani ne... Nebo možná pár jo, co utekli už někdy před 30 lety.

Ptám se, protože jen v Praze žije spousta Rusů, kteří ukrajinským uprchlíkům pomáhají, stavějí se proti Putinovu režimu, ale stejně na ně plivou.

Tohle je hrozně debilní situace. Měli jsme Pussy Riot výstavu v Meetfactory, ale ruské koncerty tam nechci. Byť je to třeba kapela, která je možná protiputinovská. Jenže se tam na ně přijdou podívat Rusové a polovina z nich bude proputinovská. Nevytěsněním Ruska to celé legitimizujeme.

Myslím, že je to složitější a bylo na místě méně radikální řešení.

Protože je vám 28 a dřívější dobu jste nezažila. Máte to stejně jako moje žena. Já komunismus zažil a jinak prostě nemůžu.

Entropa Davida Černého, která během českého předsednictví EU v roce 2009 zdobila budovu Rady EU.

V USA, kde často vystavujete, to teď k totalitnímu smyšlení taky trochu směřuje

Tam se to fackuje pořád, ale vždy najdou balanc. Ta země neuhne z cesty, aby ji ovládl komunismus.

A co zrušení práva na potrat?

Tak se to za dva roky zruší. V klidu. Tohle není problém.

No nevím, co by vám na to řekly americké ženy

Všichni to tam budou porušovat a nakonec se stejně zjistí, že je třeba to rozhodnutí zrušit. Navíc záleží na jednotlivých státech. Ale je to hrozné. Je to důsledek vlády Donalda Trumpa. Stejně však upřímně uvažuju, že se tam odstěhuju, když...

Když co? Co by byl ten impulz?

Asi vypadnu, když Putin dostane Ukrajinu. A bojím se, že ji dostane. Ačkoliv doufám v opak.

Pojďme ještě k Entropě. Kdyby vznikala dneska, byla by jiná?

Nepochybně.

Nepovedlo se vám na ní něco?

Spousta věcí byla blbých, ale nebudu vám říkat které.

Tak co bylo dobré?

Anglie. (Spojené království je vyobrazeno jako chybějící díl a prázdné místo v levé horní části plastiky – pozn. red.)

To bylo až prorocké. Tentokrát v rámci předsednictví Česko reprezentuje umělecké dílo popsané jako velkoformátový ekologicky vyrobený koberec. Co si z toho vzít?

To jsou závody v nudě. Kopíruje to diskurz v umění.

V Praze vznikl první punkový pomník při příležitosti 40 let působení skupiny Visací zámek. (22. června 2022)

Současný diskurz v umění jsou závody v nudě?

Anebo možná spíše závody v ničem. Dneska se už nezávodí v nudě, to bylo okolo roku 2000. Teď jsme se dostali do bodu, kdy se závodí v ničem. Což bývá leckdy složité, protože vystavit nic a pak ještě větší nic, to může být problém.

Takže současné klauzury na AVU nebo UMPRUM Davida Černého nezajímají?

Ne, tam opravdu nechodím.

Byl jste od uvedení Entropy v Bulharsku? (Bulharsko na plastice reprezentují spojené turecké záchody, pozn. red.)

Nebyl, ale pár lidí mě varovalo, když přes něj letím, že tam raději nemám nouzově přistávat.

Celkem nerada lítám, mám z toho strach. Vy jste pilot. Co byste mi poradil, abych se nebála?

Asi to staré známé: je to statisticky nejbezpečnější dopravní prostředek.

To možná. Ale když už havarujete, jsou to většinou smrtelné nehody.

Ale zas máte jistotu. Třeba se na to dívat z pozitivní stránky.

Takže ztratit kontakt se zemí vám nijak nevadí?

Když nejsem v kontaktu se zemí, tak je to naopak extrémně příjemný pocit. To si užívám. Většinou tam není signál. Nikdo netelefonuje. Člověk je tam sám.

Mohl byste pilotovat normální letadlo, které by mě třeba z Prahy dostalo do Milána?

Jasně, mám licenci komerčního pilota a na vrtulníky mám privátní licenci.

Takže když byl nedostatek pilotů, mohl jste jít lítat?

Ano.

Ještě by mě zajímalo: pamatují si Entropu i v zahraničí, nebo je to jen bublina u nás?

V USA moc ne, ale v Evropě jo. Čtyři roky poté, když se rozhodovalo, kde bude hlavní město evropské kultury, vyhrála Plzeň. Prý díky tomu, že tam do Techmanie koupili Entropu. Tehdejší komisař, který se o to staral, ji prý měl velice v oblibě.

Blíží se prezidentské volby, podpoříte někoho v kampani?

Kohokoliv bych odsud z pražské kavárny podpořil, tak by to bylo asi tak platné, jako když by někoho podpořil Michal Kocáb. Rána do zad.

A co byste říkal na to, kdybychom měli prezidentku?

To bych viděl s radostí.