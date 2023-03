Lihovar se mění v byty, výtvarník Černý otevře v areálu na Smíchově galerii

Trigema chce do šesti let postavit až tisíc nájemních bytů. Mezi ně mají například patřit i malé byty v pražských Nových Butovicích v Top Tower, která by se v případě realizace stala se 135 metry nejvyšší budovou v Česku. Výše investic má být zhruba 13 miliard korun. „Když to půjde dobře, tak bychom dokončení mohli dosáhnout do roku 2029,“ říká předseda představenstva Trigema Marcel Soural.