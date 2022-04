Smíchov City. Reportáž z největšího komerčního projektu současného Česka

„Máme „Máme dokončenou hrubou stavbu, právě zahajujeme konstrukce střechy. Dělají se rozvody, uvnitř se intenzivně zdí a v nejbližších týdnech začneme s instalací oken a fasády na straně směrem k nádraží Na Knížecí,“ uvedl ekonomický ředitel divize pozemního a inženýrského stavitelství ve společnosti Strabag Radim Aulický.To zejména pro obyvatele v okolí znamená příjemnou změnu. Přechod k dokončovacím pracím sníží prašnost, hluk a dopravní provoz. Během prací na betonovém skeletu budov totiž územím denně projíždí v rozmezí od dvaceti do třiceti těžkých nákladních vozidel. Tento provoz teď podle Aulického postupně odpadne.

V přípravě jsou ale další fáze výstavby. Druhá etapa, která se nachází na opačném konci území u vlakového nádraží Smíchov, a kterou se stávajícími administrativními a obytnými bloky bude spojovat kilometr dlouhý pěší bulvár, má územní rozhodnutí a připravuje se k výstavbě. Celkem na Smíchově vznikne téměř čtyři sta tisíc metrů čtverečních komerčních ploch, bytů a ploch občanské vybavenosti.Pro srovnání – jde o více než čtyřikrát rozsáhlejší projekt, než jaký u dalšího z velkých pražských železničních uzlů – Masarykova nádraží – v současnosti staví společnost Penta. Všechny tři plánované etapy Smíchov City mají být dokončeny do deseti let.

Koleje pryč, vznikne bulvár

Pro pěší návštěvníky by se území, které do současnosti tvořilo překážku při cestě od vlakového nádraží směrem do centra města, mělo otevřít o pět let dříve. „V roce 2027 by už měla být vystavěná veškerá infrastruktura, a to včetně pěšího bulváru. V této době se tedy na Smíchově budou nacházet tři téměř hotové etapy a následovat by už měla pouze dostavba proluk, dokončení posledního bloku třetí etapy a čtvrtá etapa podél Radlické,“ uvedl ředitel Sekyra Group Leoš Anderle.Otevření prostoru si nicméně vybere daň v podobě rušení zbylých kolejí, které se v oblasti bývalého železničního uzlu doposud nacházejí. Výstavba vytlačí zbylé železniční činnosti. Nádraží bývalé Buštěhradské dráhy je ale využíváno stále méně v souvislosti s ukončováním provozu vleček a přestavby původně industriálního Smíchova.

Vlaky budou v podzemí

Železniční dopravu už například dávno nevyužívá smíchovský pivovar a místo Ringhofferových závodů dnes stojí nákupní centrum. Už první etapa výstavby nicméně ukončila šestiletý provoz zastávky Smíchov – Na Knížecí, kam v roce 2010 byla kvůli rekonstrukci tramvajové trati svedena linka z Hostivice přes Řepy a Jinonice, která v současnosti místo Knížecí zajíždí na hlavní nádraží a na Smíchově staví u severního nástupiště. I z něj se však bude muset nakonec stěhovat, protože ani s touto zastávkou se do budoucna nepočítá.

Výstavba nových bytových a kancelářských budov Smíchov City mezi oblastí Na Knížecí a Smíchovské nádraží.

Zatímco na povrchu železniční doprava zmizí, budoucí komerční a rezidenční čtvrť musí počítat s tím, že se do lokality vlaky opět vrátí. Budou jí ale procházet v tunelu, což přináší náklady a komplikace železničářům i developerovi.“

To je dáno územním plánem a od počátku o tom víme. Stavbu bloku v severovýchodní části území proto bylo nutné postavit na mostní roznášecí konstrukci, aby bylo do budoucna možné tento tunel postavit,“ uvedl Anderle.

Kromě železnice čeká stěhování i autobusovou dopravu z nynějšího terminálu Na Knížecí na střechu nové výpravní budovy. Knížecí tak po opuštění autobusů čeká přeměna na skutečné náměstí, do kterého bude ústit i zmiňovaný pěší bulvár.

Kromě neobvyklých technických řešení ale investora v současnosti trápí zejména tempo růstu cen stavebních materiálů v důsledku války na Ukrajině a s tím související poptávka po ukrajinských pracovnících.

“Kontrakty jsou založené na pevné ceně, stávající situace je kvůli růstu cen materiálů bezprecedentní,“ uvedl Aulický. Jen první fáze Smíchov City počítá s náklady na výstavbu ve výši 2,4 miliardy korun. S cenou za pozemky a dalšími náklady by výstavba celého Smíchova měla vyjít přes 20 miliard korun.