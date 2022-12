Smíchovské severní nástupiště končí, ustoupí bytům. Cesta vlakem se protáhne

Právě na severní nástupiště označované rovněž jako Společné nádraží je totiž zaústěný provoz takzvaného Pražského Semmeringu. Jde o zejména turisticky významnou trať překlenující vyústění Prokopského údolí dvojicí památkově chráněných kamenných viaduktů. Trať ale nikdy nebyla vhodně propojena s takzvanou Českou západní dráhou, dnes tratí č. 170 Praha–Plzeň.

Samotné zrušení severního nástupiště není žádnou novinkou. Na jeho místě má vzniknou nová etapa projektu Smíchov City s téměř čtyřmi sty tisíci metrů čtverečních komerčních ploch, bytů a ploch občanské vybavenosti. Proměnou má ale výhledově projít i samotné smíchovské nádraží. Z něho má vzniknout moderní dopravní hub propojující jak železniční, tak i autobusovou příměstskou dopravu v jedné budově, kde autobusový terminál bude umístěný na střeše objektu.

Kromě trati č. 122 z Rudné se vytrhání kolejí dotkne i zázemí tuzemského soukromého dopravce RegioJet, který zde odstavuje a servisuje svoje vozidla. Podle ředitele pro strategii RegioJetu Jiřího Schmidta se zřejmě bude muset v průběhu roku RegioJet přesunout do Malešic do prostoru České pošty. „Správa železnic nyní tlačí na to, aby ze Smíchova dopravce zmizel do léta příštího roku,“ řekl portálu Zdopravy.cz Schmidt.