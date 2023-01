Když se v nájmu bydlí jako v hotelu. Nové projekty ukazují budoucnost

Bydlení v nově postavených nájemních rezidencích připomíná při při vstupu spíše moderní hotelu než v klasický činžák. nájmu. Podle viceprezidenta Asociace nájemního bydlení Tomáše Kašpara, který se na několika podobných projektech podílel, je to cesta, kudy by se měla nabídka nájemního bydlení do budoucna ubírat. A měla by zůstat i finančně dostupná.