Výstavba nových bytů nezpomaluje. A růst cen také ne

Loňský rok byl, co se prodejů bytů v novostavbách týče, rekordním. Prodalo se takřka vše. Ale v tuto chvíli už je to jinak, developeři sledují pokles poptávky. Tolik očekávaný pokles cen se však přesto nekoná a nepředpokládá se ani v blízké budoucnosti. A to hned z několika důvodů.