Jak do společnosti vrátit získané filmové dotace? Amerikánka si poradila

Tvůrci filmu Amerikánka, který by měl přijít do českých kin v květnu příštího roku, představili nový koncept společenské odpovědnosti. Chtějí vracet veřejné prostředky získané k vytvoření filmu zpět do společnosti. Zvolili k tomu cestu dražby uměleckých objektů, které speciálně pro film vytvořil výtvarník Jan Kadlec. Tato díla, vedle toho, že mají svou roli ve filmu, jsou zároveň i samostatnými uměleckými objekty. V dražbě uspěly také jejich miniatury a limitované edice jejich fotografií.

„Na film jsem dostal dotaci Státního fondu kinematografie, tak jsem se začal zabývat otázkou, zda existuje nějaká cesta, skrze kterou bych tyto peníze dokázal vrátit zpátky do společnosti,“ vysvětloval svůj záměr režisér Tauš pro iDNES.cz už koncem léta.

Peníze z dražby děl jsou určené pro Nadační fond Veroniky Kašákové. Mají posloužit k tomu, aby bylo možné nabídnout dětem ve všech dětských domovech v České republice průvodce. „Chceme pomoci – částečně a dočasně – suplovat roli státu, jenž pro tuto problematiku zatím nemá systémové řešení,“ vzkazují filmaři.

„Průvodci zastoupí mezeru, kdy mladý člověk opouští brány dětského domova a vyrazí do reálného světa. Mnohdy je totiž v této situaci odkázán pouze sám na sebe. Chceme tak ošetřit, stabilizovat a pomoct, aby ten průchod byl co nejsnazší, a zároveň jim být psychickou oporou,“ vysvětlila modelka, která sama v dětském domově vyrostla.

Díky dražbě předali tvůrci filmu Amerikánka zmíněnému fondu půl milionu korun. „Česká republika je poslední zemí, kde existují dětské domovy. Děti v nich více než cokoli jiného potřebují edukaci a oporu v čase jejich přechodu do reálného života. Naším snem je, aby Amerikánka pozitivně ovlivňovala osudy dětí v dětských domovech ještě dlouho poté, co projde kiny,“ dodal ještě režisér a producent snímku Viktor Tauš.

Podle Veroniky Kašákové je u nás aktuálně 138 dětských domovů, ve kterých žije kolem 4 200 dětí. „Mladí lidé z dětských domovů si mnohdy ani neuvědomí, že potřebují oporu, společnost, pomoc, dělají chyby. Vedle praktických věcí potřebují často pomoc i se zpracováním traumat, na což jsme s odborníky připraveni,“ vysvětlila.

Filmová Amerikánka s Pavlou Beretovou a Lucií Žáčkovou se divákům představí v květnu příštího roku. Viktor Tauš už dříve téma zpracoval ve stejnojmenném představení s Terezou Rambou a Eliškou Křenkovou. Letos v září pak uvedl „živý trailer“ Snowflakes, který přímo na film láká a ve kterém opuštěné děti popisují svoje dosavadní životní osudy. I zde vystupují zmíněné herečky Beretová a Žáčková.