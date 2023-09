Viktor Tauš pozval opuštěné děti do muzikálu. Jeho Amerikánka vrcholí

Bez dvou týdnů pět let uplynulo od chvíle, kdy režisér Viktor Tauš v premiéře uvedl Amerikánku. Jeho vysněný projekt o životě a osudu Emy Černé, tedy nezdolné samorostlé dívky, kterou kdysi potkal, dostal od té doby mnoho podob. Amerikánka s Eliškou Křenkovou a Terezou Rambou se dočkala přízně publika, několika site-specific verzí i fotografické knihy. Vše vyvrcholí příští rok v květnu, kdy bude mít premiéru stejnojmenný film. Právě ten nyní předchází takzvaný „živý trailer“, tedy divadelní show Snowflakes.

Od středy ji po pět následujících dní uvádí pražská Jatka78, k vidění bude ještě v Plzni či Třebíči. Ve Snowflakes se představí děti z dětských domovů i jiných skupin, které hrají v chystaném filmu. „Během natáčení jsem si uvědomil, že ty děti nemohu jen tak opustit a taktéž, že to je ideální cesta, jak diváky upozornit, že z původní divadelní verze vzniká filmová adaptace,“ vysvětluje režisér. Ve Snowflakes se tak představí třicet dětí, které divákům naživo odvypráví své osudy. „Jsou to skutečné děti a jejich skutečné osudy, které transformujeme do muzikálových čísel či třeba tanečních choreografií,“ láká Tauš. „Ze zcela výjimečné skupiny autentických dětí se totiž během příprav filmu stal skutečný soubor,“ pokračuje režisér.

Název Snowflakes (sněhové vločky) odkazuje na píseň zpěvačky Annabelle, která Viktora Tauše zaujala energií i obsahem. „Snowflakes je taktéž současný termín popisující citlivé děti,“ dodává. Zmíněná zpěvačka souhlasila s účastí v této specifické show, objeví se zde spolu se zpěvákem Adonxsem, tedy vítězem soutěže SuperStar v roce 2021. „Pro inscenaci napsali několik nových písní, součástí bude i velká živá kapela,“ prozrazuje k multižánrové novince Tauš.

Ve Snowflakes se objeví i Pavla Beretová, která ve filmu ztvární dospělou Amerikánku, a Lucie Žáčková, jež na plátně představuje její maminku. „Obě zhruba rok a půl před natáčením filmu vedly pro naše děti herecké workshopy, věnovaly se jim tehdy v podstatě každý víkend. A jelikož jsme spolu prožili tolik času, oslovil jsem je, zda by se nechtěly autorsky podílet i na představení,“ vysvětluje režisér. Obě herečky tak ve Snowflakes vystupují v rolích průvodců, což je stylizovaná podoba jejich skutečné úlohy, kterou měly vůči dětem během natáčení.

Snowflakes tedy budou dalším Taušovým krokem k premiéře filmové Amerikánky. Příští jaro se tak uzavře cesta, po které Tauš kráčí téměř čtvrt století. „Poprvé jsem si o Amerikánce napsal do deníku v květnu roku 2000. Prvních čtrnáct let jsem to plánoval točit jako film, měl to být můj druhý snímek. Ovšem v osobním smyslu jsem potřeboval nejprve dospět k tomu, abych si dokázal pojmenovat ty správné otázky, které tento příběh ženou dopředu. A v profesním smyslu jsem zase musel objevit, zda jsem schopen ten příběh vyprávět. To mi trvalo velmi dlouho,“ přiznává režisér, který po své výrazné filmové prvotině Kanárek (1999) a Sněženkách a machrech po 25 letech (2008) natočil v roce 2013 snímek Klauni. „Ony ústřední otázky zní, co je to rodina a zda se víra může stát stejně pevným bodem lidské povahy jako autentická zkušenost,“ odhaluje Tauš. „Amerikánka je tedy příběh o naději, kterou nám nikdo vzít nedokáže. A co nás případně vede k tomu, že se jí vzdáme sami. To jsou témata, co mne provázejí celou dobu a stále fascinují,“ pokračuje.

Letitá snaha tedy po aktuálních Snowflakes vyvrcholí zmíněným filmem. Ovšem nejen jím. „Na jaře příštího roku ještě uvedeme výstavu konceptuálních objektů. Na film jsem totiž dostal dotaci Státního fondu kinematografie a já se začal zabývat otázkou, zda existuje nějaká cesta, skrze kterou bych tyto peníze dokázal vrátit zpátky do společnosti. Spojil jsem se tedy s Nadací Veroniky Kašákové, která na tři roky poskytuje opuštěným dětem během jejich přechodu do dospělého života individuálního průvodce. Takových dětí je tu osm tisíc a stát tuto situaci nemá systémově vyřešenou,“ upozorňuje Tauš.

Proto se dohodl s umělcem a scénografem Snowflakes Janem Kadlecem na vytvoření soch, které popisují některé situace z filmu. Díla budou vystavena v jedné z našich předních galerií a následně vydražena. Peníze pak poputují na zmíněnou nadaci.

Čemu se bude věnovat Tauš po premiéře Amerikánky, zatím přesně neví. Láká ho ale dílo Anny Bolavé či něco z života Hedy Lamarrové. „V tuhle chvíli je to ale opravdu jen Amerikánka,“ uzavírá režisér před premiérou Snowflakes.