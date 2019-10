Vondruška o nové knize: Někomu mluvím z duše, pro jiné jsem hanebný

Nejste nervózní, zda to vaši čtenáři přijmou?

Nejsem. Není to má první kniha, která se odehrává v současnosti. Napsal jsem už Stranu štěstí, což je satira na současnost. A tak vím, že se nelze zavděčit všem. Na besedách mi někteří čtenáři říkají, že to byl úlet, ale jiní jásají, že to je má nejlepší kniha. Svět je krásný v tom, že jsme každý jiný. Striktní fanoušci Oldřicha z Chlumu asi budou zklamaní, ale věřím, že touhle knihou potěším jiné. Kronika je dobrodružné čtení se spoustou zápletek a zvratů. Takže ji třeba vezmou na milost i fanoušci středověku.