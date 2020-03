O radikalizaci, víře i rodině vypráví úspěšné a drsné Teplo domova

Není to tak dlouho, co zahraničnímu zpravodajství vévodilo dění okolo takzvaného Islámského státu. Tuzemská i světová média denně informovala o počtu obětí, hrůzných zločinech bojovníků, územním postupu organizace i snaze radikalizovat mladé evropské muslimy, kteří se pak jen těžko vraceli zpět do svých domovin.

Bylo jen otázkou času, než se námětu chopí jeden ze spisovatelů či filmařů. Zavedená britská autorka Kamila Shamsieová tak učinila bryskně a už před dvěma lety v originále vydala Teplo domova. Česky vychází až letos a nejen díky autorčině pákistánskému původu představuje trochu jiný, menšinový pohled na věc.

„Fascinovalo mě, kolik lidí si myslelo, že propaganda Islámského státu stojí pouze na násilí. Přitom výzkum Charlieho Wintera z King's College dokazoval, že je založena hlavně na pocitu sounáležitosti a budování státu. Ne, že bych jim snad věřila, jak tu vybudují ekvivalent fungujícího sociálního státu, ale šlo mi o tu část příběhu, o které nikdo nemluvil,“ vysvětlovala po vydání v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

„Přišlo mi, že pokud označíme mladého muže, který se rozhodne narukovat k IS, za něco jiného než monstrum, obviní nás ze sympatizování. Přitom pro dívky, které se rozhodly přidat, měli lidé mnohem více pochopení,“ dodala.



Na papír proto přenesla osudy dvou londýnských rodin muslimského původu se zcela odlišným přístupem k víře i tradicím. Ústřední hrdiny tvoří sourozenci Isma, Aneeka a Parvaiz. Druhou rodinu pak reprezentuje především postava Eamonna, syna prominentního politika a ministra vnitra Karamata Lonea.

Isma se o své mladší sourozence, dvojčata, musela starat poté, co jejich rodiče zemřeli. Čas však pokročil a knihu Shamsieová otevírá scénou, ve které se Isma vydává do USA dokončit svůj doktorát ze sociologie.



V USA se seznamuje s Eamonnem, který se jako stěžejní součást příběhu projeví až později. Prozradit je možné snad jen tolik, že podstatnou roli v tom sehraje kouzlo Aneeky, radikalizace mladého Parvaize, džihádistická minulost jeho otce a vládní postavení Karamata Lonea.

Kamila Shamsieová se díky románu Teplo domova probojovala na širší seznam nominovaných na prestižní literární cenu Man Booker Prize. Kritici oceňovali její schopnost vystihnout aktuální situaci a problémy britské společnosti. Zcela prvotní inspirací jí však byla Sofoklova tragédie Antigona. Od přítele se totiž doslechla, že divadlo zažívá velký návrat řeckého dramatu.

Knihu do češtiny přeložila Tereza Marková Vlášková.