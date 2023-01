O Charkovu, kanadách, utrpení i lásce. Reportéři se ohlížejí za válkou

Kniha pojednává o bezprostředním začátku ukrajinské války a je autentickou výpovědí dvojice novinářů, kteří reportovali prakticky do celého světa. Křtu knihy, který se odehrál v nově zrekonstruovaném armádním muzeu na Žižkově, se ujali předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek a režisér Václav Marhoul.

Autorka Darja Stomatová prozradila, proč si na křest vzala své pověstné boty, které jsou nedílnou součástí jejích cest do válečných oblastí, ale i co jí řekl otec před tím, než na Ukrajinu jela. „Ty kanady mě provází od začátku konfliktu na Ukrajině. Vzala jsem si je i dnes. Jsou prochozené, ale pro mě jsou vzpomínkou na všechny ty hrůzy, které jsem viděla. Než jsem na Ukrajinu jela, mluvila jsem se svým tátou. Ten se se mnou rozloučil. Bylo to dojemné, zároveň děsivé. Bála jsem se jako každý, ale i díky symbolům, talismanům a skvělé práci mého kolegy jsem překonala obavy,“ uvedla autorka.

Kanady provází Darju Stomatovou od počátků války na Ukrajině

Stomatová upozorňuje, že čtenářům nenabízí typickou knihu o válce: „Chtěli jsme ukázat, že válka není jenom o utrpení, ale také o přátelství a lásce lidí, kteří se do invaze vůbec neznali, o vzájemné pomoci, na kterou v normálním životě člověk často ani nenarazí.“

Zdůraznila, že se spolu s Jánem Schürgerem snažili popsat sílu ukrajinského lidu, který přes všechny útrapy neopouštěl myšlenku vítězství. Kniha je dle jejích slov o naději, která nesmí pohasnout.

Křest knihy Pod štítem Charkova

„Naše reportování z Ukrajiny vzbudilo v Česku a zahraničí takové ohlasy, že jsme se rozhodli v knize popsat, co vše se odehrávalo za kamerou,“ zmiňuje dále autorka.

„Je to pravdivé svědectví dvou novinářů, kteří si také často sypou popel na hlavu, protože něco mohli udělat jinak, ale zároveň se snaží dívat kriticky na všechno kolem sebe. A právě tu nejtěžší práci, jako bylo třeba ověřování pravosti informací, v televizi nevidíte.“

Skutečné obrazy ukrajinské války

„Kniha Pod štítem Charkova pro mě znamená dokončení práce, kterou jsme s Darjou začali na Ukrajině,“ uvedl kameraman a reportér Ján Schürger.

„Plno věcí nebylo vidět na kameře nebo ve vysílání. Chtěli jsme přiblížit, jaké to bylo v obklíčeném Charkově uprostřed války, a ukázat, na jaké problémy v dnešní době internetu, kdy je každá informace okamžitě vidět, televize naráží,“ popsal společný záměr.

Zdůraznil také, že kdykoliv se Stomatovou vyrazili na místo, kde se něco nečekaného a tragického stalo, zprostředkovávali divákům skutečné obrazy ukrajinské války ihned, aktuálně a živě.

Dojem z celého slavnostního večera a křtu knihy umocnil starosta Charkova Ihor Oleksandrovič Terechov, který poslal všem přítomným pozdrav a vyzdvihl pomoc, která se Ukrajině z Česka dostává.

„Česká republika přijala statisíce uprchlíků z Ukrajiny, i od nás, z Charkova. Tato pomoc je tolik důležitá a důležitá je i práce této dvojice reportérů, kteří světu ukázali začátek války, první mrtvé, první zničené domy a továrny. A to bez příkras, surově. Ale taková válka je,“ vzkázal starosta.

Dana Drábová, která knihu křtila, zavzpomínala na Ukrajinu, katastrofu elektrárny v Černobylu, ale i důležitost přinášení reálných, nezkreslených informací. „Ač se to tehdejší režim snažil ututlat, značná část území Československa byla pokrytá vysíláním Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy. Takže o tom, že se na Ukrajině něco stalo, věděla spousta lidí. A tady vidím paralelu mezi tehdejší informovaností a dnešním křtem knihy, která vychází z nezkresleného zpravodajství o začátku války. Lidé tak mohou vnímat a vidět její surovost, bezohlednost a zbytečnost,“ řekla Drábová.

Kniha vyšla pod vydavatelstvím Euromedia Group a zatím sbírá pozitivní hodnocení od kritiků i samotných čtenářů. Zájemci ji mohou sehnat ve všech zavedených knihkupectvích.