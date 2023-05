Autor románů ze Sudet: Padesátá léta byla bahno, krutosti dělali Češi sami sobě

Co vás každá vaše knížka naučila? Začněme prvotinou Chaloupky, která vyšla v roce 2020.

To byl spontánní pokus. Odmala jsem si pro sebe psal různé příběhy. Chaloupky byly první ucelenější dílo, rukopis jsem dal přečíst lidem v okolí a ti mně vnukli nápad, abych je vydal. Nakonec jsem to udělal sám. Bohužel jsem se leccos podstatného o profesi spisovatele dozvěděl až tehdy, když byla knížka na světě. Třeba to, že s textem v nakladatelství pracuje redaktor a editor pak vychytává chyby. Byla to trochu partyzánština.

Když se dnes rozhlédnu kolem sebe, vidím stejné typy. Dnes nepohodlné lidi nestřílejí. Ale jen proto, že nemůžou.