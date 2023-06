Kauza kolem mé knihy je odvrácená tvář faktu, že se mi daří, míní Mornštajnová

V šedesáti se prý lidé cítí absolutně nejspokojenější, je to nejlepší věk. Slyšela jste o tom?

Není to nějaká hloupost?

Hodně se o tom píše, je to výsledek mnoha výzkumů. Údajně jde o to, že šedesátníci už nemají starosti, děti jim odrostly, hypotéky splatili, ale mají ještě dost sil a zdraví užívat si život.

Myslím, že se nedá takhle generalizovat. Mám pocit, že pro mě je nejlepší každé období, které právě prožívám. I když je pravda, že od doby, co píšu knížky, jsem celkově spokojenější, protože můžu dělat jenom to, co dělat chci.