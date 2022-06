O pubertě se mi píše špatně, sama jsem ji neměla, říká spisovatelka Mornštajnová

Právě vám vyšla už třetí kniha pro děti. Máme se my, vaši dospělí čtenáři, bát, že už pro nás nic nenapíšete?

Kdepak, novou knihu pro dospělé už mám rozepsanou. Doufám, že vše stihnu tak, aby mohla vyjít příští rok. Snažím se psaní věnovat co nejvíc, ale je to složité. Na práci potřebuji čas a klid, musím se do příběhu skutečně naplno ponořit, psát po chvilkách mi nevyhovuje. Jenže momentálně mám domluvených mnoho besed a autorských čtení. Což jsou hezké povinnosti, ale vytrhují mě od psaní. Musím se naučit odmítat pozvání.

Psaní pro děti mi pomáhá po tíživých tématech. Alena Mornštajnová spisovatelka