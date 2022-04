Werich by si Gotta nevystavil, míní Brdečková. Sepsala knihu o jeho ženách

Cesty Brdečkových a Werichových se proťaly ještě předtím, než známá spisovatelka a scenáristka přišla na svět. Wericha a jejího otce, slavného scenáristu, spojovaly práce i přátelství. Když se pak Tereza Brdečková narodila, zakladatel Osvobozeného divadla jí poslal alpakový příbor. Ten už by dnes nenašla, přiznává v rozhovoru pro MF DNES. Co by však určitě našla, je legendární Werichovo křeslo. Křeslo, které se stalo osudným pro vznik celé knihy a hlavně pro její setkání s Werichovou vnučkou, Zdenou Kvapilovou-Hulíkovou, zkráceně Fančou.