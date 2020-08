Zemřel producent Martin Birch

Ve věku 71 let zemřel britský producent Martin Birch. Jeho práce byla spojená hlavně s heavy metalovou kapelou Iron Maiden, které vyprodukoval klasická alba z osmdesátých let a spolupracoval s ní i na počátku let devadesátých. Dále se podílel na deskách skupin Deep Purple, Whitesnake, Rainbow, Black Sabbath a dalších.