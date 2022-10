Startuje festival dokumentů Ji.hlava

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava vstupuje do 26. ročníku, který potrvá od 25. do 30. října. Na programu má tři sta snímků, z toho třetinu ve světové premiéře. Obsáhne též retrospektivu americké oscarové inovátorky Shirley Clarke či přehlídku děl z Filipín, zaměří se rovněž na pomoc ukrajinským tvůrcům, a to podle pořadatelů „morální i finanční“.