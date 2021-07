Snímek Zázrak v české koprodukci zamíří na festival do Benátek

Koprodukční rumunsko-česko-lotyšský film Zázrak bude uveden v oficiální soutěžní sekci Horizonty na benátském filmovém festivalu, který se letos bude konat od 1. do 11. září. Koproducentem za českou stranu je společnost Cineart TV Prague producenta Viktora Schwarcze. Film je rozdělen do dvou částí. První sleduje mladou jeptišku Kristýnu, která odjíždí do města ze vzdáleného kláštera, aby vyřídila naléhavou věc. Druhá část pak vypráví o policejním detektivovi, který se snaží pochopit, co se dívce přihodilo.