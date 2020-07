Kvůli koronaviru točí seriál milostné scény s figurínami

Jeden z nejbizarnějších dopadů pandemie přinesl podle deníku The New York Times nekonečný seriál Báječní a bohatí. Aby herci vyhověli ochraně před nákazou, intimní scény se pořizují s figurínami. Tvůrci zprvu chtěli milostné prvky vyškrtat, ale usoudili, že několik desítek dílů bez polibku by diváky nudilo. Proto pro intimní a nemocniční scény používají figuríny. Jak vypadá zapojení neživých herců, ukáže se 20. července, kdy se seriál CBS sledující osudy dvou rodů ze světa módy a vyráběný od roku 1987 vrací na americké obrazovky.